تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لأدنى مستوى في 6 أسابيع

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هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط ضغوط من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، رغم صدور بيانات أظهرت تحسن توقعات الأسواق بشأن الأوضاع الاقتصادية لمنطقة اليورو.
وعند نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.55% إلى 498.2 نقطة، مع خسائر قطاعات على رأسها: التعدين (3%) والبنوك (2.5%) والسيارات (2.1%) والطاقة (1.8%)، وهو أدنى إغلاق للمؤشر الأوروبي منذ جلسة 5 مارس (496.2 نقطة).
وهبطت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.8% عند 7820 نقطة، فيما تراجع“كاك 40” الفرنسي بنسبة 1.4% عند 7932 نقطة، وانخفض مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 1.45% عند 17766 نقطة.
وأظهرت بيانات اقتصادية، ارتفاع مؤشر“زد إي دبليو” لثقة الأعمال في منطقة اليورو بمقدار 10.4 نقطة إلى 43.9 في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022 متجاوزًا توقعات السوق البالغة 37.2 نقطة، بدعم من زيادة الثقة في ألمانيا عند 42.9 نقطة من 31.7 نقطة في مارس، متجاوزًا التوقعات البالغة 35.9 نقطة.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي“كريستين لاجارد”، إنه إذا لم تحدث أي صدمات كبيرة، فإن البنك في طريقه لخفض أسعار الفائدة على المدى القريب، مشيرة إلى حاجة صناع السياسات إلى بناء المزيد من الثقة في عملية مكافحة التضخم.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108101878
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