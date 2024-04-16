تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لأدنى مستوى في 6 أسابيع

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالنشاط الاقتصادي العالمي يشهد مرونة مدهشة ارتفاع عوائد السندات في منطقة اليورو لأعلى مستوياتها في شهر ونصف العريان: العالم يعاني من قوة الدولار ورفع الفيدرالي للفائدة سيترتب عليه أضرار جمة

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط ضغوط من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، رغم صدور بيانات أظهرت تحسن توقعات الأسواق بشأن الأوضاع الاقتصادية لمنطقة اليورو.

وعند نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.55% إلى 498.2 نقطة، مع خسائر قطاعات على رأسها: التعدين (3%) والبنوك (2.5%) والسيارات (2.1%) والطاقة (1.8%)، وهو أدنى إغلاق للمؤشر الأوروبي منذ جلسة 5 مارس (496.2 نقطة).

وهبطت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.8% عند 7820 نقطة، فيما تراجع“كاك 40” الفرنسي بنسبة 1.4% عند 7932 نقطة، وانخفض مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 1.45% عند 17766 نقطة.

وأظهرت بيانات اقتصادية، ارتفاع مؤشر“زد إي دبليو” لثقة الأعمال في منطقة اليورو بمقدار 10.4 نقطة إلى 43.9 في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022 متجاوزًا توقعات السوق البالغة 37.2 نقطة، بدعم من زيادة الثقة في ألمانيا عند 42.9 نقطة من 31.7 نقطة في مارس، متجاوزًا التوقعات البالغة 35.9 نقطة.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي“كريستين لاجارد”، إنه إذا لم تحدث أي صدمات كبيرة، فإن البنك في طريقه لخفض أسعار الفائدة على المدى القريب، مشيرة إلى حاجة صناع السياسات إلى بناء المزيد من الثقة في عملية مكافحة التضخم.

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