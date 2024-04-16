Thursday, 18 April 2024 10:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لأدنى مستوى في 6 أسابيع

4/16/2024 2:24:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة النشاط الاقتصادي العالمي يشهد مرونة مدهشة ارتفاع عوائد السندات في منطقة اليورو لأعلى مستوياتها في شهر ونصف العريان: العالم يعاني من قوة الدولار ورفع الفيدرالي للفائدة سيترتب عليه أضرار جمة

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط ضغوط من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، رغم صدور بيانات أظهرت تحسن توقعات الأسواق بشأن الأوضاع الاقتصادية لمنطقة اليورو.

وعند نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.55% إلى 498.2 نقطة، مع خسائر قطاعات على رأسها: التعدين (3%) والبنوك (2.5%) والسيارات (2.1%) والطاقة (1.8%)، وهو أدنى إغلاق للمؤشر الأوروبي منذ جلسة 5 مارس (496.2 نقطة).

وهبطت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.8% عند 7820 نقطة، فيما تراجع“كاك 40” الفرنسي بنسبة 1.4% عند 7932 نقطة، وانخفض مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 1.45% عند 17766 نقطة.

وأظهرت بيانات اقتصادية، ارتفاع مؤشر“زد إي دبليو” لثقة الأعمال في منطقة اليورو بمقدار 10.4 نقطة إلى 43.9 في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022 متجاوزًا توقعات السوق البالغة 37.2 نقطة، بدعم من زيادة الثقة في ألمانيا عند 42.9 نقطة من 31.7 نقطة في مارس، متجاوزًا التوقعات البالغة 35.9 نقطة.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي“كريستين لاجارد”، إنه إذا لم تحدث أي صدمات كبيرة، فإن البنك في طريقه لخفض أسعار الفائدة على المدى القريب، مشيرة إلى حاجة صناع السياسات إلى بناء المزيد من الثقة في عملية مكافحة التضخم.

المصدر:

MENAFN16042024000202011048ID1108101878

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث