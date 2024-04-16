محافظ الشرقية يُعلن بدء موسم توريد القمح لعام 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بدء موسم توريد القمح لعام 2024، إلى صوامع وشون المحافظة، حيث جرى اليوم الثلاثاء، توريد 2710 أطنان و716 كيلوجرام قمح إلى 55 موقعا مختلفا بنطاق المحافظة، مشدداً على ضرورة مراعاة الضوابط والشروط التخزينية؛ حفاظاً على الكميات الموردة من القمح.

من جانبها، قالت وكيلة وزارة التموين فايزة عبد الرحمن – في بيان – إن القمح المحلي لموسم 2024 يتم توريده إلى 55 موقعا تخزينيا، منها 42 شونة مطورة حكومية و13 صومعة بطاقة تخزينية تصل إلى 802 ألف و572 طنا بمختلف المراكز والمدن، تابعة لـ الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركة مطاحن شمال القاهرة وشركة مطاحن جنوب القاهرة وشركة مطاحن شرق الدلتا والبنك الزراعي المصري.

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وأكدت أنه تتم مراعاة عدة ضوابط أثناء عملية التوريد تشمل: استلام القمح بالصوامع والشون (المعدنية – الأسمنتية – الحقلية) والبناكر والشون الأسمنتية والأسفلتية المطابقة لشروط التخزين، وعدم تخزين أي اقماح محلية في الشون الترابية – التأكد من خلو المواقع التخزينية من أي كميات قمح محلي قديمة أو مستوردة – تطهير الصوامع والبناكر من آثار محصول الموسم السابق مع توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون، فضلا عن اتباع أساليب التخزين السليم.

من جهته، قال وكيل وزارة الزراعة بالشرقية المهندس حسين أحمد طلعت، إن ما تم حصاده من محصول القمح 16329 فدانا حتى الآن، من إجمالي مساحة القمح المنزرعة هذا العام البالغة 394 ألفا و146 فدانا، مشددا على ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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