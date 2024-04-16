محافظ الشرقية يُعلن بدء موسم توريد القمح لعام 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بدء موسم توريد القمح لعام 2024، إلى صوامع وشون المحافظة، حيث جرى اليوم الثلاثاء، توريد 2710 أطنان و716 كيلوجرام قمح إلى 55 موقعا مختلفا بنطاق المحافظة، مشدداً على ضرورة مراعاة الضوابط والشروط التخزينية؛ حفاظاً على الكميات الموردة من القمح.
من جانبها، قالت وكيلة وزارة التموين فايزة عبد الرحمن – في بيان – إن القمح المحلي لموسم 2024 يتم توريده إلى 55 موقعا تخزينيا، منها 42 شونة مطورة حكومية و13 صومعة بطاقة تخزينية تصل إلى 802 ألف و572 طنا بمختلف المراكز والمدن، تابعة لـ الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركة مطاحن شمال القاهرة وشركة مطاحن جنوب القاهرة وشركة مطاحن شرق الدلتا والبنك الزراعي المصري.
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وأكدت أنه تتم مراعاة عدة ضوابط أثناء عملية التوريد تشمل: استلام القمح بالصوامع والشون (المعدنية – الأسمنتية – الحقلية) والبناكر والشون الأسمنتية والأسفلتية المطابقة لشروط التخزين، وعدم تخزين أي اقماح محلية في الشون الترابية – التأكد من خلو المواقع التخزينية من أي كميات قمح محلي قديمة أو مستوردة – تطهير الصوامع والبناكر من آثار محصول الموسم السابق مع توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون، فضلا عن اتباع أساليب التخزين السليم.
من جهته، قال وكيل وزارة الزراعة بالشرقية المهندس حسين أحمد طلعت، إن ما تم حصاده من محصول القمح 16329 فدانا حتى الآن، من إجمالي مساحة القمح المنزرعة هذا العام البالغة 394 ألفا و146 فدانا، مشددا على ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108101877
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