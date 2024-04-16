%34 زيادة فى عدد سفن الصب الجاف بميناء دمياط مارس الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع محدود لكميات البضائع المتداولة إلى 3.7 مليون طن
ارتفعت حركة سفن الصب الجاف فى ميناء دمياط بنسبة 34% خلال شهر مارس الماضى، مسجلة 102 سفينة مقارنة مع 76 سفينة خلال مارس 2024.
ووفقًا لتقرير حصلت عليه“البورصة”، سجلت كمية البضائع المتداولة بميناء دمياط 3.7 مليون طن خلال مارس الماضى بنسبة انخفاض 1%، مقارنة بشهر مارس 2023.
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كما سجلت حركة السفن إجمالًا 269 سفينة خلال مارس 2024 بتراجع 3% مقارنة مع 278 سفينة فى مارس 2023، وذلك بعد انخفاض معدل سفن الترددى والخدمات بشكل ملحوظ بنسبة 50% وسفن البضائع العامة بنسبة 16% خلال الشهر الماضى.
وسيطرت سفن الصب الجاف والحاويات على 38% من إجمالى حركة السفن المترددة على الميناء، تلتها سفن البضائع الحاويات بنسبة 28%.
وشهد الميناء تداول 120 ألف حاوية مكافئة بتراجع 19%، واستحوذت الحاويات الصادر على 48% منها، والوارد على نحو 41%.
وتستهدف هيئة ميناء دمياط تحقيق معدلات لتداول البضائع تصل إلى 70 مليون طن سنويًا بحلول 2030، نشرت“البورصة” فى وقت سابق، عن اقتراب هيئة ميناء دمياط من الانتهاء من استكمال إنشاء محطة الحاويات الثانية“تحيا مصر 1′′، حيث بلغت معدلات تنفيذ المشروع 82%.
ويهدف المشروع لزيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات بميناء دمياط بطاقة 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترا وعمق 18 مترا وساحة خلفية 922 ألف متر مربع.
وكشفت الهيئة عن تنفيذ 96% من مشروع تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران، حيث يستهدف المشروع زيادة العمق ليصل إلى 18.5 متر للتمكن من استقبال الأجيال الحديثة من السفن وضمان التشغيل الأمثل لمحطات الميناء.
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