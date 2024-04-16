%34 زيادة فى عدد سفن الصب الجاف بميناء دمياط مارس الماضى

ارتفعت حركة سفن الصب الجاف فى ميناء دمياط بنسبة 34% خلال شهر مارس الماضى، مسجلة 102 سفينة مقارنة مع 76 سفينة خلال مارس 2024.

ووفقًا لتقرير حصلت عليه“البورصة”، سجلت كمية البضائع المتداولة بميناء دمياط 3.7 مليون طن خلال مارس الماضى بنسبة انخفاض 1%، مقارنة بشهر مارس 2023.

موضوعاتتداول 38 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط سفينة الغاز الجانحة تصل ميناء سفاجا لإجراء أعمال الإصلاح مطار القاهرة يسجل أعلى معدلات تشغيل في تاريخه يوم السبت الماضي

كما سجلت حركة السفن إجمالًا 269 سفينة خلال مارس 2024 بتراجع 3% مقارنة مع 278 سفينة فى مارس 2023، وذلك بعد انخفاض معدل سفن الترددى والخدمات بشكل ملحوظ بنسبة 50% وسفن البضائع العامة بنسبة 16% خلال الشهر الماضى.

وسيطرت سفن الصب الجاف والحاويات على 38% من إجمالى حركة السفن المترددة على الميناء، تلتها سفن البضائع الحاويات بنسبة 28%.

وشهد الميناء تداول 120 ألف حاوية مكافئة بتراجع 19%، واستحوذت الحاويات الصادر على 48% منها، والوارد على نحو 41%.

وتستهدف هيئة ميناء دمياط تحقيق معدلات لتداول البضائع تصل إلى 70 مليون طن سنويًا بحلول 2030، نشرت“البورصة” فى وقت سابق، عن اقتراب هيئة ميناء دمياط من الانتهاء من استكمال إنشاء محطة الحاويات الثانية“تحيا مصر 1′′، حيث بلغت معدلات تنفيذ المشروع 82%.

ويهدف المشروع لزيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات بميناء دمياط بطاقة 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترا وعمق 18 مترا وساحة خلفية 922 ألف متر مربع.

وكشفت الهيئة عن تنفيذ 96% من مشروع تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران، حيث يستهدف المشروع زيادة العمق ليصل إلى 18.5 متر للتمكن من استقبال الأجيال الحديثة من السفن وضمان التشغيل الأمثل لمحطات الميناء.