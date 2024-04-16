المؤشر الرئيسى للبورصة يستجيب للتوترات الجيوسياسية وينخفض 0.73%

(MENAFN
- Al-Borsa News) استجاب المؤشر الرئيسي للبورصة للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة ليتنقل إلى المنطقة الحمراء بعدما تجاهل الأحداث الجلسة الماضية، حيث تراجع بنسبة 0.73% بختام تعاملات الثلاثاء، ليصل إلى 29401 نقطة.
وسجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعًا بنسبة 0.86% ليصل إلى 6754 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.51% إلى مستوى 9633 نقطة، وتراجع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.75% عند مستوى 36095 نقطة.
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وتوقع باسم عطالله، رئيس مجلس إدارة أمان لتداول الأوراق المالية، أن يتحرك EGX30 بين مستوى دعم 27500 نقطة ومستوى مقاومة 30 ألف نقطة لنهاية الشهر الجارى.
وتابع، أن الحركة التصحيحية التى شهدتها جلسة منتصف الأسبوع أمر طبيعى الحدوث، حيث ارتفعت بعض الأسهم بنحو 7% فأكثر بعد الحركة الهابطة الأخيرة، مما دفع المستثمرين لعمليات جنى أرباح، مشيرًا إلى أن هنالك تبديل بين الأوراق المالية بسبب ضعف أحجام التداول بالسوق.
ونصح المستثمرين بالابتعاد عن الشراء الهامشي خاصةً وأن الاحداث الأخيرة أثبتت عدم كفاءة هذه الآلية فى الأسواق المالية بالمنطقة، حيث من يتعامل بأمواله الخاصة لا يتأثر وقت الانخفاضات ويمكنه الانتظار لحين عودة السوق، عكس التعامل بالهامش والذى يدفع الشركات لتفعيل البيع الإجباري.
وشهد السوق تداولات بقيمة 4.5 مليار جنيه، من خلال تداول 1.3 مليار سهم، بتنفيذ 140 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 89 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“الوطنية للإسكان” بنسبة 19.99%.
وتراجعت أسعار 70 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“مطاحن ومخابز شمال القاهرة” بنحو 5.73%، فيما لم تتغير أسعار 48 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى 1.98 تريليون جنيه. زيدان: EGX30 سيختبر مستوى المقاومة عند 29600 نقطة
ورجحت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى المقاومة الهام عند 29600 نقطة وصولًا لمستوى 30500 نقطة على المدى القريب، مشيرة إلى أن أول مناطق الدعم تأتى عند 28500 نقطة.
وأوضحت أن الحركة التصحيحية جاءت نتيجة عمليات جنى الأرباح، مشيرة إلى أنه مازالت أحجام التداول متوسطة، ويظل قطاع البتروكيماويات الافضل أداءً خلال الفترة الأخيرة.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين وحدهم للشراء بصافى تعاملات نحو 276 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 86.37%، فيما توجه العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات بلغت 102 مليون جنيه و174 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 8.11% 5.52% على التوالى.
ونفذ الأفراد 76.96% من التعاملات، وسجل المصريين صافى شراء بقيمة 5 ملايين جنيه، كما اتجه العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات 9 ملايين جنيه و 246 ألف جنيه على التوالى.
ونفذت المؤسسات 23.03% من التداولات متجهة نحو البيع، باستثناء المؤسسات المحلية التى سجلت صافى شراء 271 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع بقيمة 93 مليون جنيه و174 مليون جنيه على التوالى.
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