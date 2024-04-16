المؤشر الرئيسى للبورصة يستجيب للتوترات الجيوسياسية وينخفض 0.73%

MENAFN - Al-Borsa News) استجاب المؤشر الرئيسي للبورصة للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة ليتنقل إلى المنطقة الحمراء بعدما تجاهل الأحداث الجلسة الماضية، حيث تراجع بنسبة 0.73% بختام تعاملات الثلاثاء، ليصل إلى 29401 نقطة.

وسجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعًا بنسبة 0.86% ليصل إلى 6754 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.51% إلى مستوى 9633 نقطة، وتراجع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.75% عند مستوى 36095 نقطة.

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وتوقع باسم عطالله، رئيس مجلس إدارة أمان لتداول الأوراق المالية، أن يتحرك EGX30 بين مستوى دعم 27500 نقطة ومستوى مقاومة 30 ألف نقطة لنهاية الشهر الجارى.

وتابع، أن الحركة التصحيحية التى شهدتها جلسة منتصف الأسبوع أمر طبيعى الحدوث، حيث ارتفعت بعض الأسهم بنحو 7% فأكثر بعد الحركة الهابطة الأخيرة، مما دفع المستثمرين لعمليات جنى أرباح، مشيرًا إلى أن هنالك تبديل بين الأوراق المالية بسبب ضعف أحجام التداول بالسوق.

ونصح المستثمرين بالابتعاد عن الشراء الهامشي خاصةً وأن الاحداث الأخيرة أثبتت عدم كفاءة هذه الآلية فى الأسواق المالية بالمنطقة، حيث من يتعامل بأمواله الخاصة لا يتأثر وقت الانخفاضات ويمكنه الانتظار لحين عودة السوق، عكس التعامل بالهامش والذى يدفع الشركات لتفعيل البيع الإجباري.

وشهد السوق تداولات بقيمة 4.5 مليار جنيه، من خلال تداول 1.3 مليار سهم، بتنفيذ 140 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 89 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“الوطنية للإسكان” بنسبة 19.99%.

وتراجعت أسعار 70 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“مطاحن ومخابز شمال القاهرة” بنحو 5.73%، فيما لم تتغير أسعار 48 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى 1.98 تريليون جنيه.

ورجحت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى المقاومة الهام عند 29600 نقطة وصولًا لمستوى 30500 نقطة على المدى القريب، مشيرة إلى أن أول مناطق الدعم تأتى عند 28500 نقطة.

وأوضحت أن الحركة التصحيحية جاءت نتيجة عمليات جنى الأرباح، مشيرة إلى أنه مازالت أحجام التداول متوسطة، ويظل قطاع البتروكيماويات الافضل أداءً خلال الفترة الأخيرة.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين وحدهم للشراء بصافى تعاملات نحو 276 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 86.37%، فيما توجه العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات بلغت 102 مليون جنيه و174 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 8.11% 5.52% على التوالى.

ونفذ الأفراد 76.96% من التعاملات، وسجل المصريين صافى شراء بقيمة 5 ملايين جنيه، كما اتجه العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات 9 ملايين جنيه و 246 ألف جنيه على التوالى.

ونفذت المؤسسات 23.03% من التداولات متجهة نحو البيع، باستثناء المؤسسات المحلية التى سجلت صافى شراء 271 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع بقيمة 93 مليون جنيه و174 مليون جنيه على التوالى.



