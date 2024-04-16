((شعبة الجلود)) تسعى لتوطين البرندات الإيطالية فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) تنسق شعبة الجلود بغرفة القاهرة التجارية مع عدد من المستثمرين الإيطالين لإقامة مشروعات فى مدينة الروبيكى فى محاولة للاستفادة من الكثافة السكانية الكبيرة للسوق المصرى وتلبية احتياجاته.
وقال محمد مهران، رئيس الشعبة، إن البرندات الإيطالية من المخطط توطينها فى منطقة الروبيكى لوفرة الخامات والعمالة المدربة بالمدينة.
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أضاف لـ ((البورصة))، أن دخول مستثمرين أجانب إلى السوق يساعد على تعميق الصناعة المحلية بنسبة تصل إلى 70%، ماينعكس على تقليل فاتورة الاستيراد والحفاظ على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن الغرفة بصدد عرض حوالى 100 مصنع جاهز فى مدينة الروبيكى على الشركات الإيطالية بدلا من إقامة مشروعات جديدة.
وأوضح أن إحدى كبرى الشركات العاملة فى الأسمدة العضوية أنشأت مصنعا فى الروبيكى باستثمارات ضخمة ومن المقرر أن يبدأ عملية الإنتاج خلال العام المقبل، الأمر الذى يضاعف حجم المعروض من تلك المنتجات خلال فترة قريبة.
وأكد أن عدد من الشركات أبدت رغبتها فى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز المقدمة للاستثمار فى مصر بقطاع الكيماويات.
كشف أن الشعبة تجهز قائمة بالحوافز التى تمنحها الحكومة للمستثمرين لإرسالها للشركات الإيطالية.
وتوقع أن يزيد حجم صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، مع تقليل حجم الاستيراد.
وسجلت صادرات مصر من الجلود خلال العام الماضى نحو 114 مليون دولاربزيادة 25% مقارنةً بعام 2022، وفقًا لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
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