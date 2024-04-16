((شعبة الجلود)) تسعى لتوطين البرندات الإيطالية فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) تنسق شعبة الجلود بغرفة القاهرة التجارية مع عدد من المستثمرين الإيطالين لإقامة مشروعات فى مدينة الروبيكى فى محاولة للاستفادة من الكثافة السكانية الكبيرة للسوق المصرى وتلبية احتياجاته.

وقال محمد مهران، رئيس الشعبة، إن البرندات الإيطالية من المخطط توطينها فى منطقة الروبيكى لوفرة الخامات والعمالة المدربة بالمدينة.

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أضاف لـ ((البورصة))، أن دخول مستثمرين أجانب إلى السوق يساعد على تعميق الصناعة المحلية بنسبة تصل إلى 70%، ماينعكس على تقليل فاتورة الاستيراد والحفاظ على العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن الغرفة بصدد عرض حوالى 100 مصنع جاهز فى مدينة الروبيكى على الشركات الإيطالية بدلا من إقامة مشروعات جديدة.

وأوضح أن إحدى كبرى الشركات العاملة فى الأسمدة العضوية أنشأت مصنعا فى الروبيكى باستثمارات ضخمة ومن المقرر أن يبدأ عملية الإنتاج خلال العام المقبل، الأمر الذى يضاعف حجم المعروض من تلك المنتجات خلال فترة قريبة.

وأكد أن عدد من الشركات أبدت رغبتها فى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز المقدمة للاستثمار فى مصر بقطاع الكيماويات.

كشف أن الشعبة تجهز قائمة بالحوافز التى تمنحها الحكومة للمستثمرين لإرسالها للشركات الإيطالية.

وتوقع أن يزيد حجم صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، مع تقليل حجم الاستيراد.

وسجلت صادرات مصر من الجلود خلال العام الماضى نحو 114 مليون دولاربزيادة 25% مقارنةً بعام 2022، وفقًا لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.