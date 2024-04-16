Thursday, 18 April 2024 10:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوينج ترفع مشترياتها من الوقود المستدام 60% إلى مستوى قياسي في 2024

4/16/2024 2:24:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة النشاط الاقتصادي العالمي يشهد مرونة مدهشة ارتفاع عوائد السندات في منطقة اليورو لأعلى مستوياتها في شهر ونصف العريان: العالم يعاني من قوة الدولار ورفع الفيدرالي للفائدة سيترتب عليه أضرار جمة

تعتزم شركة“بوينج” شراء 9.4 مليون جالون من وقود الطيران المستدام المخلوط لدعم عملياتها التجارية في الولايات المتحدة خلال عام 2024، ولمساعدتها في تقليل انبعاثات الكربون.

وقالت شركة صناعة الطائرات الأمريكية في بيان الثلاثاء، إن هذه هي أكبر عملية شراء سنوية لها من وقود الطيران المستدام المخلوط، وأعلى بنسبة 60% من مشترياتها في عام 2023.

وتدعم مشتريات الوقود المخلوط برنامج“بوينج” المعروف باسم“إيكوديمونستراتور”، والرحلات التجارية المرتبطة بالعمليات التشغيلية للشركة في الولايات المتحدة.

وسوف تستقبل“بوينج” 4 ملايين جالون من الوقود المستدام المخلوط في مزارع الوقود الخاصة بها في شمال غرب المحيط الهادئ.

كما ستشتري الشركة حقوق تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة باستهلاك 5.4 مليون جالون من وقود الطيران المستدام المخلوط، من خلال عملية محاسبية تسمى الحجز والمطالبة.

المصدر:

MENAFN16042024000202011048ID1108101873

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث