بوينج ترفع مشترياتها من الوقود المستدام 60% إلى مستوى قياسي في 2024

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تعتزم شركة“بوينج” شراء 9.4 مليون جالون من وقود الطيران المستدام المخلوط لدعم عملياتها التجارية في الولايات المتحدة خلال عام 2024، ولمساعدتها في تقليل انبعاثات الكربون.
وقالت شركة صناعة الطائرات الأمريكية في بيان الثلاثاء، إن هذه هي أكبر عملية شراء سنوية لها من وقود الطيران المستدام المخلوط، وأعلى بنسبة 60% من مشترياتها في عام 2023.
وتدعم مشتريات الوقود المخلوط برنامج“بوينج” المعروف باسم“إيكوديمونستراتور”، والرحلات التجارية المرتبطة بالعمليات التشغيلية للشركة في الولايات المتحدة.
وسوف تستقبل“بوينج” 4 ملايين جالون من الوقود المستدام المخلوط في مزارع الوقود الخاصة بها في شمال غرب المحيط الهادئ.
كما ستشتري الشركة حقوق تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة باستهلاك 5.4 مليون جالون من وقود الطيران المستدام المخلوط، من خلال عملية محاسبية تسمى الحجز والمطالبة.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108101873
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