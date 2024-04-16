بوينج ترفع مشترياتها من الوقود المستدام 60% إلى مستوى قياسي في 2024

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تعتزم شركة“بوينج” شراء 9.4 مليون جالون من وقود الطيران المستدام المخلوط لدعم عملياتها التجارية في الولايات المتحدة خلال عام 2024، ولمساعدتها في تقليل انبعاثات الكربون.

وقالت شركة صناعة الطائرات الأمريكية في بيان الثلاثاء، إن هذه هي أكبر عملية شراء سنوية لها من وقود الطيران المستدام المخلوط، وأعلى بنسبة 60% من مشترياتها في عام 2023.

وتدعم مشتريات الوقود المخلوط برنامج“بوينج” المعروف باسم“إيكوديمونستراتور”، والرحلات التجارية المرتبطة بالعمليات التشغيلية للشركة في الولايات المتحدة.

وسوف تستقبل“بوينج” 4 ملايين جالون من الوقود المستدام المخلوط في مزارع الوقود الخاصة بها في شمال غرب المحيط الهادئ.

كما ستشتري الشركة حقوق تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة باستهلاك 5.4 مليون جالون من وقود الطيران المستدام المخلوط، من خلال عملية محاسبية تسمى الحجز والمطالبة.

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