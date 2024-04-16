ارتفاع واردات الصين من النفط الخام لمستويات قياسية في 2023

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قالت إدارة معلومات الطاقة، إن الصين استوردت 11.3 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في عام 2023، بزيادة 10% على أساس سنوي، بدعم من طلب شركات التكرير للوفاء باحتياجات وقود النقل في البلاد، وإنتاج المواد الأولية لصناعة البتروكيماويات المتنامية.
وفي تقرير نشرته الإدارة الثلاثاء عبر موقعها الرسمي، أفادت بأن روسيا أصبحت المصدر الأول لواردات أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، حيث قدمت 19% من واردات الصين من النفط الخام (2.1 مليون برميل يوميًا)، بعد أن كانت في المرتبة الثانية (15%) بعد السعودية خلال الفترة من 2019 إلى 2021.
وتشير البيانات الجمركية إلى أن الصين استوردت المزيد من النفط الخام بنسبة 54% (1.1 مليون برميل يوميًا) من ماليزيا في عام 2023، ومع تجاوز حجم الواردات لإجمالي إنتاج ماليزيا، يعتقد محللو الصناعة أن الكثير من النفط الذي يتم شحنه من إيران تمت إعادة تصنيفه على أنه من دول أخرى لتجنب العقوبات الأمريكية.
وفي عام 2023، زادت الصين وارداتها من النفط الخام من البرازيل بنسبة 52%، من 498 ألف برميل يوميًا إلى 755 ألف برميل يوميًا، ومن الولايات المتحدة بنسبة 81%، من 158 ألف برميل يوميًا إلى 286 ألف برميل يوميًا، بينما خفضت الصين وارداتها من أوروبا الغربية، حيث كانت الأسعار مرتفعة نسبيًا.
واختتم التقرير بأنه في حين كانت روسيا والسعودية والعراق هي المصادر الرئيسية لواردات الصين من النفط الخام في عام 2023، إلا أنه بالمقارنة مع عام 2022، زادت واردات الصين من النفط الخام خلال العام الماضي بشكل أكبر من روسيا وإيران والبرازيل والولايات المتحدة.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108101872
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