ارتفاع واردات الصين من النفط الخام لمستويات قياسية في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبي بي تبدأ إنتاج النفط من منصة بحرية جديدة في أذربيجان النيجر توقع 3 اتفاقيات مع الصين تتعلق بتصدير النفط الخام ((الطاقة الجديدة)) و((صندوق مصر السيادى)) يعتزمان طرح المرحلة الثانية من ((الزعفرانة)) النصف الثانى 2024

قالت إدارة معلومات الطاقة، إن الصين استوردت 11.3 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في عام 2023، بزيادة 10% على أساس سنوي، بدعم من طلب شركات التكرير للوفاء باحتياجات وقود النقل في البلاد، وإنتاج المواد الأولية لصناعة البتروكيماويات المتنامية.

وفي تقرير نشرته الإدارة الثلاثاء عبر موقعها الرسمي، أفادت بأن روسيا أصبحت المصدر الأول لواردات أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، حيث قدمت 19% من واردات الصين من النفط الخام (2.1 مليون برميل يوميًا)، بعد أن كانت في المرتبة الثانية (15%) بعد السعودية خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

وتشير البيانات الجمركية إلى أن الصين استوردت المزيد من النفط الخام بنسبة 54% (1.1 مليون برميل يوميًا) من ماليزيا في عام 2023، ومع تجاوز حجم الواردات لإجمالي إنتاج ماليزيا، يعتقد محللو الصناعة أن الكثير من النفط الذي يتم شحنه من إيران تمت إعادة تصنيفه على أنه من دول أخرى لتجنب العقوبات الأمريكية.

وفي عام 2023، زادت الصين وارداتها من النفط الخام من البرازيل بنسبة 52%، من 498 ألف برميل يوميًا إلى 755 ألف برميل يوميًا، ومن الولايات المتحدة بنسبة 81%، من 158 ألف برميل يوميًا إلى 286 ألف برميل يوميًا، بينما خفضت الصين وارداتها من أوروبا الغربية، حيث كانت الأسعار مرتفعة نسبيًا.

واختتم التقرير بأنه في حين كانت روسيا والسعودية والعراق هي المصادر الرئيسية لواردات الصين من النفط الخام في عام 2023، إلا أنه بالمقارنة مع عام 2022، زادت واردات الصين من النفط الخام خلال العام الماضي بشكل أكبر من روسيا وإيران والبرازيل والولايات المتحدة.

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