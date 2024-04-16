((جهينة)) تتبرع بـ12.7 مليون جنيه خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) تبرعت شركة جهينة للصناعات الغذائية بنحو 12.7 مليون جنيه خلال العام الماضى، توزعت ما بين خدمات طبية وتبرعات متنوعة قدمتها الشركة خلال 2023.

وقالت الشركة فى بيان لها، إنها قدمت تبرعات بقيمة 9.5 مليون جنيه لمستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، والتى تهدف إلى التوعية بأهمية الكشف المبكر للوقاية من سرطان الثدى لتحقيق أعلى نسب العلاج، إضافة إلى تبنى حملات لجمع التبرعات للمستشفى.

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أضافت أن اكتشاف سرطان الثدى والتبرع لمستشفى بهية لعلاجه يعكس إحساسًا بالمسئولية المجتمعية من جانبها، حيث إن دعم الأبحاث الطبية وتوفير الخدمات الطبية للمرضى يعد استثمارًا فى مستقبل صحة المجتمع، ومن خلال الجهود المشتركة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، يمكن بناء نظام صحى يحقق التنمية المستدامة ويضمن العدالة الصحية للجميع.

وأوضحت“جهينة”، أن هذا يأتى إنطلاقًا من سياستها فى تحمل مسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، حيث قدمت الدعم الفنى والاستشارى لأكثر من 120 مزرعة ألبان ومركز، وكذلك قامت بإنشاء العديد من المؤتمرات العلمية ومشاركة خبراء محليين ودوليين بهدف تنمية قطاع الألبان بمصر.

ونظمت الشركة عددًا من المؤتمرات العلمية وورش العمل لتنمية قطاع الألبان فى مصر، ومن خلال هذه الفعاليات، تم تبادل المعرفة والتجارب بين الخبراء والمتخصصين فى الصناعة، وتعزيز التواصل بين أصحاب المصلحة المختلفين.

وساهمت هذه المبادرات فى تعزيز التنمية المستدامة للقطاع ورفع مستوى الوعى بأهمية صناعة الألبان فى اقتصاد البلاد وصحة المجتمع.