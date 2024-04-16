((جهينة)) تتبرع بـ12.7 مليون جنيه خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) تبرعت شركة جهينة للصناعات الغذائية بنحو 12.7 مليون جنيه خلال العام الماضى، توزعت ما بين خدمات طبية وتبرعات متنوعة قدمتها الشركة خلال 2023.
وقالت الشركة فى بيان لها، إنها قدمت تبرعات بقيمة 9.5 مليون جنيه لمستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، والتى تهدف إلى التوعية بأهمية الكشف المبكر للوقاية من سرطان الثدى لتحقيق أعلى نسب العلاج، إضافة إلى تبنى حملات لجمع التبرعات للمستشفى.
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أضافت أن اكتشاف سرطان الثدى والتبرع لمستشفى بهية لعلاجه يعكس إحساسًا بالمسئولية المجتمعية من جانبها، حيث إن دعم الأبحاث الطبية وتوفير الخدمات الطبية للمرضى يعد استثمارًا فى مستقبل صحة المجتمع، ومن خلال الجهود المشتركة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، يمكن بناء نظام صحى يحقق التنمية المستدامة ويضمن العدالة الصحية للجميع.
وأوضحت“جهينة”، أن هذا يأتى إنطلاقًا من سياستها فى تحمل مسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، حيث قدمت الدعم الفنى والاستشارى لأكثر من 120 مزرعة ألبان ومركز، وكذلك قامت بإنشاء العديد من المؤتمرات العلمية ومشاركة خبراء محليين ودوليين بهدف تنمية قطاع الألبان بمصر.
ونظمت الشركة عددًا من المؤتمرات العلمية وورش العمل لتنمية قطاع الألبان فى مصر، ومن خلال هذه الفعاليات، تم تبادل المعرفة والتجارب بين الخبراء والمتخصصين فى الصناعة، وتعزيز التواصل بين أصحاب المصلحة المختلفين.
وساهمت هذه المبادرات فى تعزيز التنمية المستدامة للقطاع ورفع مستوى الوعى بأهمية صناعة الألبان فى اقتصاد البلاد وصحة المجتمع.
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