%179.8 نموًا فى أرباح بنك فيصل الإسلامى خلال الربع الأول من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) نمت أرباح بنك فيصل الإسلامى 179.8% على أساس سنوى خلال الربع الأول من 2024، مسجلة 6 مليارات جنيه، مقابل 2.145 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وأوضح البنك أن ارتفاع الأرباح يعود بصفة رئيسية إلى زيادة إيرادات التوظيف والاستثمار، بجانب زيادة فروق التقييم الموجبة لأرصدة الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية ذات الطبيعة النقدية نتيجة ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، وسجلت أرباح البنك قبل الضريبة 6.08 مليار جنيه، مقابل 2.350 مليار جنيه، بمعدل نمو 159%.

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ووفقاً لنتائج أعمال البنك المستقلة، بلغت إيرادات البنك عن الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالى 10.17 مليار جنيه، مقابل 5.58 مليار خلال الفترة نفسها العام الماضى.

وسجل مجمل ربح البنك 1.65 مليار جنيه، بمعدل تغير 13.6%، فيما تراجعت نسبة إلى الإيرادات لتصل 16.2%، مقابل 26.1%، وارتفع النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح، خلال الربع الأول من العام الحالى مقارنة بالفترة مثيلتها خلال 2023، بنسبة 184.7% إلى زيادة صافى الربح.

وارتفع حجم الاحتياطى بالبنك بنسبة 45.2%، فسجلت 8.65 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2024، مقابل 5.6 مليار جنيه بنهاية 2023.

وبلغ إجمالى حقوق الملكية فى الفترة من يناير إلى مارس من 2024 نحو 31.7 مليار جنيه، مقابل 24.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وبالنسبة للتدفقات النقدية خلال الفترة ، فبلغ صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل نحو 26.13 مليار جنيه بمعدل نمو 231.1%، وسجل صافى التدفقات النقدية الكستخدمة فى أنشطة الاستثمار نحو 7.5 مليار جنيه بمعدل نمو 514%، فيما سجل صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويل 2.25 مليار جنيه بمعدل نمو 17.5%.