%179.8 نموًا فى أرباح بنك فيصل الإسلامى خلال الربع الأول من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) نمت أرباح بنك فيصل الإسلامى 179.8% على أساس سنوى خلال الربع الأول من 2024، مسجلة 6 مليارات جنيه، مقابل 2.145 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وأوضح البنك أن ارتفاع الأرباح يعود بصفة رئيسية إلى زيادة إيرادات التوظيف والاستثمار، بجانب زيادة فروق التقييم الموجبة لأرصدة الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية ذات الطبيعة النقدية نتيجة ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، وسجلت أرباح البنك قبل الضريبة 6.08 مليار جنيه، مقابل 2.350 مليار جنيه، بمعدل نمو 159%.
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ووفقاً لنتائج أعمال البنك المستقلة، بلغت إيرادات البنك عن الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالى 10.17 مليار جنيه، مقابل 5.58 مليار خلال الفترة نفسها العام الماضى.
وسجل مجمل ربح البنك 1.65 مليار جنيه، بمعدل تغير 13.6%، فيما تراجعت نسبة إلى الإيرادات لتصل 16.2%، مقابل 26.1%، وارتفع النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح، خلال الربع الأول من العام الحالى مقارنة بالفترة مثيلتها خلال 2023، بنسبة 184.7% إلى زيادة صافى الربح.
وارتفع حجم الاحتياطى بالبنك بنسبة 45.2%، فسجلت 8.65 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2024، مقابل 5.6 مليار جنيه بنهاية 2023.
وبلغ إجمالى حقوق الملكية فى الفترة من يناير إلى مارس من 2024 نحو 31.7 مليار جنيه، مقابل 24.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وبالنسبة للتدفقات النقدية خلال الفترة ، فبلغ صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل نحو 26.13 مليار جنيه بمعدل نمو 231.1%، وسجل صافى التدفقات النقدية الكستخدمة فى أنشطة الاستثمار نحو 7.5 مليار جنيه بمعدل نمو 514%، فيما سجل صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويل 2.25 مليار جنيه بمعدل نمو 17.5%.
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