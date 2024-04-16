إدفو للورق تخصص 50 مليون جنيه للمسئولية المجتمعية خلال 2024

قال الدكتور محمد عبدالله، العضو المنتدب لشركة“إدفو للورق”، إن الشركة تخصص نحو 50 مليون جنيه سنوياً لدعم الهيئات الحكومية من مدارس ومستشفيات وغيرها من المؤسسات.

وأضاف عبدالله لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف رفع مخصصاتها للمسئولية المجتمعية إلى 100 مليون جنيه سنويا خلال العامين المقبلين.

موضوعاترئيس الوزراء: نستهدف زيادة صادراتنا من 15% إلى 20% سنويًا ((جهينة)) تتبرع بـ12.7 مليون جنيه خلال 2023 ((شعبة الجلود)) تسعى لتوطين البرندات الإيطالية فى مصر

وأوضح أن المخصصات المالية يتم توجيهها للمدارس والمستشفيات من خلال دعم ما ينقصها من الورق والاحتياجات الأخرى.

وأشار إلى أن الشركة تتكفل أيضا بدفع تكلفة الإصلاحات والأعطال التى تواجه تلك المؤسسات، ومنها إصلاح الأجهزة الكهربائية والنوافذ وغيرها.

وقال إن الدعم المادى الذى تقدمه الشركة لتلك المؤسسات يتم من خلال خدمات وتبرعات.

وأضاف أن شركة إدفو للورق تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 60 ألف طن سنويا خلال العام الحالى من جميع المنتجات، كما تستهدف زيادة الصادرات لتمثل 20% من إجمالى حجم الإنتاج بزيادة 10% عن العام الماضى.

وتصدر الشركة للعديد من دول أفريقيا مثل الكاميرون، والجزائر، وتونس، وسوريا، والسودان، ومدغشقر وموريشيوس بجانب السعودية، وتركيا، والصين، والإمارات.

ويبلغ رأسمال شركة مصر إدفو للورق 675.5 مليون جنيه ويتوزع هيكل ملكية الشركة بنسبة 45% لشركة السكر والصناعات التكاملية، و20% لشركة مصر للتأمين، و15% لبنك الاستثمار القومى، و10% لكل من بنك مصر وشركة التأمين الأهلية.