إدفو للورق تخصص 50 مليون جنيه للمسئولية المجتمعية خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) عبدالله: 100 مليون جنيه سنويًا مستهدفات العامين المقبلين لدعم المجتمع
قال الدكتور محمد عبدالله، العضو المنتدب لشركة“إدفو للورق”، إن الشركة تخصص نحو 50 مليون جنيه سنوياً لدعم الهيئات الحكومية من مدارس ومستشفيات وغيرها من المؤسسات.
وأضاف عبدالله لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف رفع مخصصاتها للمسئولية المجتمعية إلى 100 مليون جنيه سنويا خلال العامين المقبلين.
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وأوضح أن المخصصات المالية يتم توجيهها للمدارس والمستشفيات من خلال دعم ما ينقصها من الورق والاحتياجات الأخرى.
وأشار إلى أن الشركة تتكفل أيضا بدفع تكلفة الإصلاحات والأعطال التى تواجه تلك المؤسسات، ومنها إصلاح الأجهزة الكهربائية والنوافذ وغيرها.
وقال إن الدعم المادى الذى تقدمه الشركة لتلك المؤسسات يتم من خلال خدمات وتبرعات.
وأضاف أن شركة إدفو للورق تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 60 ألف طن سنويا خلال العام الحالى من جميع المنتجات، كما تستهدف زيادة الصادرات لتمثل 20% من إجمالى حجم الإنتاج بزيادة 10% عن العام الماضى.
وتصدر الشركة للعديد من دول أفريقيا مثل الكاميرون، والجزائر، وتونس، وسوريا، والسودان، ومدغشقر وموريشيوس بجانب السعودية، وتركيا، والصين، والإمارات.
ويبلغ رأسمال شركة مصر إدفو للورق 675.5 مليون جنيه ويتوزع هيكل ملكية الشركة بنسبة 45% لشركة السكر والصناعات التكاملية، و20% لشركة مصر للتأمين، و15% لبنك الاستثمار القومى، و10% لكل من بنك مصر وشركة التأمين الأهلية.
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