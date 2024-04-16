بي بي تبدأ إنتاج النفط من منصة بحرية جديدة في أذربيجان

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قالت شركة“بي بي” بصفتها المشغل لمشروع تطوير حقول“أذربيجان – شيراج – جوناشلي”، إنها بدأت إنتاج النفط في منصة“إيه سي إي” في بحر قزوين، ويأتي الإنتاج الأولي من البئر الأول الذي تم تشغيله نهاية العام الماضي.

وبحسب البيان المنشور على الموقع الرسمي الثلاثاء، تعد المنصة هي منصة إنتاج النفط السابعة في المشروع المعروف اختصارًا بـ”إيه سي جي” في بحر قزوين، والذي بدأت الشركة الإنتاج منه لأول مرة في عام 1997 وأنتجت منذ ذلك الحين أكثر من 4.3 مليار برميل من النفط.

وتم تصميم منصة“إيه سي إي” والمرافق ذات الصلة لمعالجة ما يصل إلى 100 ألف برميل من النفط يوميًا، ومن المتوقع أن ينتج المشروع ما يصل إلى 300 مليون برميل على مدار عمره، على أن يصل الإنتاج خلال هذا العام إلى حوالي 24 ألف برميل يوميًا، حيث يتم حفر بئرين آخرين مخططين واستكمالهما وتشغيلهما.

وقال“جاري جونز”، الرئيس الإقليمي لشركة“بي بي” في المنطقة:” هذه منصة الإنتاج التاسعة ذات المستوى العالمي التي قمنا ببنائها وتركيبها وتشغيلها قبالة سواحل أذربيجان، وتتميز بإبداعها الهندسي وتقنياتها الرقمية المتقدمة والأتمتة، ونحن فخورون بتقديم ما نعتقد أنه منصة المستقبل”.

وعلى رأس الحصص المشاركة في مشروع تطوير حقول“أذربيجان – شيراج – جوناشلي”، تستحوذ“بي بي” على 30.4% ثم شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان“سوكار- SOCAR” بنسبة 25%، والمجرية“إم أو إل- MOL” بنسبة 9.6% واليابانية“إينبكس- INPEX” بنحو 9.3%.

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