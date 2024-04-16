بي بي تبدأ إنتاج النفط من منصة بحرية جديدة في أذربيجان

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قالت شركة“بي بي” بصفتها المشغل لمشروع تطوير حقول“أذربيجان – شيراج – جوناشلي”، إنها بدأت إنتاج النفط في منصة“إيه سي إي” في بحر قزوين، ويأتي الإنتاج الأولي من البئر الأول الذي تم تشغيله نهاية العام الماضي.
وبحسب البيان المنشور على الموقع الرسمي الثلاثاء، تعد المنصة هي منصة إنتاج النفط السابعة في المشروع المعروف اختصارًا بـ”إيه سي جي” في بحر قزوين، والذي بدأت الشركة الإنتاج منه لأول مرة في عام 1997 وأنتجت منذ ذلك الحين أكثر من 4.3 مليار برميل من النفط.
وتم تصميم منصة“إيه سي إي” والمرافق ذات الصلة لمعالجة ما يصل إلى 100 ألف برميل من النفط يوميًا، ومن المتوقع أن ينتج المشروع ما يصل إلى 300 مليون برميل على مدار عمره، على أن يصل الإنتاج خلال هذا العام إلى حوالي 24 ألف برميل يوميًا، حيث يتم حفر بئرين آخرين مخططين واستكمالهما وتشغيلهما.
وقال“جاري جونز”، الرئيس الإقليمي لشركة“بي بي” في المنطقة:” هذه منصة الإنتاج التاسعة ذات المستوى العالمي التي قمنا ببنائها وتركيبها وتشغيلها قبالة سواحل أذربيجان، وتتميز بإبداعها الهندسي وتقنياتها الرقمية المتقدمة والأتمتة، ونحن فخورون بتقديم ما نعتقد أنه منصة المستقبل”.
وعلى رأس الحصص المشاركة في مشروع تطوير حقول“أذربيجان – شيراج – جوناشلي”، تستحوذ“بي بي” على 30.4% ثم شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان“سوكار- SOCAR” بنسبة 25%، والمجرية“إم أو إل- MOL” بنسبة 9.6% واليابانية“إينبكس- INPEX” بنحو 9.3%.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108101867
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