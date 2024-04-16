الاستثمار الأوروبي يقرض ولاية تورينجن الألمانية 400 مليون يورو

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن توجيه قرض بقيمة 400 مليون يورو لأحد مقدمي خدمات الكهرباء في ولاية تورينجن الألمانية وسط البلاد في مسعى لتحديث الخدمات وتلبية احتياجات التحول في مجال الطاقة الخضراء.
وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن هذا المشروع الممول بشكل مشترك من بنك الاستثمار الأوروبي بإجمالي تمويل 600 مليون يورو لتحديث وتوسيع الشبكة في المناطق الريفية.
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وأوضح البيان أن الخدمات في ولاية تورينجن تتراوح ما بين تزويد المنطقة بالكهرباء والغاز الطبيعي والتدفئة بالإضافة إلى توفير خدمات الاتصالات والبنية التحتية.
ولفت إلى أن ولاية تورينجن تضم حوالي 620 بلدية وبلدة، بينما يسهم القرض في تعيين ما لا يقل عن 300 موظف إضافي، معظمهم من الفنيين، وتركيب كابلات طاقة جديدة وربط المزيد من المنتجين اللامركزيين ومستخدمي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من بينهم المستهلكون الذين يرغبون في توصيل الألواح الشمسية والمضخات الحرارية وصناديق الحائط للاستفادة من التحول في مجال الطاقة.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108101866
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