الاستثمار الأوروبي يقرض ولاية تورينجن الألمانية 400 مليون يورو

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن توجيه قرض بقيمة 400 مليون يورو لأحد مقدمي خدمات الكهرباء في ولاية تورينجن الألمانية وسط البلاد في مسعى لتحديث الخدمات وتلبية احتياجات التحول في مجال الطاقة الخضراء.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن هذا المشروع الممول بشكل مشترك من بنك الاستثمار الأوروبي بإجمالي تمويل 600 مليون يورو لتحديث وتوسيع الشبكة في المناطق الريفية.

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وأوضح البيان أن الخدمات في ولاية تورينجن تتراوح ما بين تزويد المنطقة بالكهرباء والغاز الطبيعي والتدفئة بالإضافة إلى توفير خدمات الاتصالات والبنية التحتية.

ولفت إلى أن ولاية تورينجن تضم حوالي 620 بلدية وبلدة، بينما يسهم القرض في تعيين ما لا يقل عن 300 موظف إضافي، معظمهم من الفنيين، وتركيب كابلات طاقة جديدة وربط المزيد من المنتجين اللامركزيين ومستخدمي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من بينهم المستهلكون الذين يرغبون في توصيل الألواح الشمسية والمضخات الحرارية وصناديق الحائط للاستفادة من التحول في مجال الطاقة.

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