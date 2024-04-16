العريان: العالم يعاني من قوة الدولار ورفع الفيدرالي للفائدة سيترتب عليه أضرار جمة

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قال رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج“محمد العريان”، إن ارتفاع قيمة الدولار وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، يسبب معاناة لصناع القرار في أنحاء العالم.
وذكر في مقابلة مع“بلومبرج” الثلاثاء:“السلطات في جميع أنحاء العالم غير قادرة على الاستجابة لارتفاع الدولار بشكل عام، أو التفاعل مع الزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية”.
وأضاف أنه في الماضي، عندما يتحرك الدولار والفائدة الأمريكية إلى أبعد من اللازم فإنهما“يكسران شيئًا ما في مكان آخر”، مستشهدًا بانخفاض قيمة العملة اليابانية، ووصولها إلى مستوى 154 ينًا للدولار هذا العام.
وفي حين يرى العريان أن الاقتصاد العالمي يتحلى بالمرونة، قال إن القطاعات ذات الميزانيات العمومية“غير المتوازنة”، مثل بعض البنوك الإقليمية الأمريكية والبلدان التي لديها ديون غير مستدامة، هي الأكثر عرضة لتأثير الظروف المالية الأكثر صرامة.
وأشار إلى أن احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة منخفض لكنه ليس صفرًا، مضيفًا:“إذا أصبح التضخم أسوأ بكثير، فمن الممكن أن يرفعوها، لكن إذا حدث ذلك، سنواجه أزمة مصرفية إقليمية، وسيكون لدينا كل أنواع الضرر في السوق”.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108101865
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