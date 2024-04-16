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العريان: العالم يعاني من قوة الدولار ورفع الفيدرالي للفائدة سيترتب عليه أضرار جمة

4/16/2024 2:24:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة النشاط الاقتصادي العالمي يشهد مرونة مدهشة ارتفاع عوائد السندات في منطقة اليورو لأعلى مستوياتها في شهر ونصف “الاستثمار الأوروبي” يقرض ولاية تورينجن الألمانية 400 مليون يورو

قال رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج“محمد العريان”، إن ارتفاع قيمة الدولار وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، يسبب معاناة لصناع القرار في أنحاء العالم.

وذكر في مقابلة مع“بلومبرج” الثلاثاء:“السلطات في جميع أنحاء العالم غير قادرة على الاستجابة لارتفاع الدولار بشكل عام، أو التفاعل مع الزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية”.

وأضاف أنه في الماضي، عندما يتحرك الدولار والفائدة الأمريكية إلى أبعد من اللازم فإنهما“يكسران شيئًا ما في مكان آخر”، مستشهدًا بانخفاض قيمة العملة اليابانية، ووصولها إلى مستوى 154 ينًا للدولار هذا العام.

وفي حين يرى العريان أن الاقتصاد العالمي يتحلى بالمرونة، قال إن القطاعات ذات الميزانيات العمومية“غير المتوازنة”، مثل بعض البنوك الإقليمية الأمريكية والبلدان التي لديها ديون غير مستدامة، هي الأكثر عرضة لتأثير الظروف المالية الأكثر صرامة.

وأشار إلى أن احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة منخفض لكنه ليس صفرًا، مضيفًا:“إذا أصبح التضخم أسوأ بكثير، فمن الممكن أن يرفعوها، لكن إذا حدث ذلك، سنواجه أزمة مصرفية إقليمية، وسيكون لدينا كل أنواع الضرر في السوق”.

المصدر:

MENAFN16042024000202011048ID1108101865

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