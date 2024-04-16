ارتفاع عوائد السندات في منطقة اليورو لأعلى مستوياتها في شهر ونصف

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النشاط الاقتصادي العالمي يشهد مرونة مدهشة العريان: العالم يعاني من قوة الدولار ورفع الفيدرالي للفائدة سيترتب عليه أضرار جمة “الاستثمار الأوروبي” يقرض ولاية تورينجن الألمانية 400 مليون يورو
ارتفعت عوائد الديون الحكومية في منطقة اليورو، إلى أعلى مستوياتها منذ شهر ونصف، في ظل تقييم الأسواق التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تزامنًا مع مرونة الاقتصاد الأمريكي أمام دورة التشديد النقدي الحالية.
وخلال تعاملات الثلاثاء، لامس العائد على الديون الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، 2.511%، وهو أعلى مستوى له منذ نهاية فبراير، فيما ارتفع نظيره الإيطالي إلى أعلى مستوى له منذ أوائل مارس عند 3.939%.
ولم تتغير الفجوة بين تكاليف الاقتراض في ألمانيا وإيطاليا لأجل 10 سنوات عند 140 نقطة أساس، ارتفاعًا من 115 نقطة أساس في منتصف مارس، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، بحسب“رويترز”.
وقال“جوسي هيلجانين”، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة لدى“إس إي بي”:“بدأ محللو السوق يتساءلون بجدية عن أي خفض محتمل في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، في حين يبدو أن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي استقر على خفض أسعار الفائدة في يونيو”.
تأتي التقلبات في سوق السندات، عقب إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن -من بينها الديون الحكومية- في أعقاب تصاعد التوترات الجيوسياسية، ثم بيعها مع بوادر تهدئة الأزمة، ما تسبب في ارتفاع العوائد بسبب العلاقة العكسية بينهما، تزامنًا مع خفض الأسواق لرهاناتها على مرات خفض الفيدرالي للفائدة هذا العام.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108101864
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