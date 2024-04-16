ارتفاع عوائد السندات في منطقة اليورو لأعلى مستوياتها في شهر ونصف

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالنشاط الاقتصادي العالمي يشهد مرونة مدهشة العريان: العالم يعاني من قوة الدولار ورفع الفيدرالي للفائدة سيترتب عليه أضرار جمة “الاستثمار الأوروبي” يقرض ولاية تورينجن الألمانية 400 مليون يورو

ارتفعت عوائد الديون الحكومية في منطقة اليورو، إلى أعلى مستوياتها منذ شهر ونصف، في ظل تقييم الأسواق التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تزامنًا مع مرونة الاقتصاد الأمريكي أمام دورة التشديد النقدي الحالية.

وخلال تعاملات الثلاثاء، لامس العائد على الديون الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، 2.511%، وهو أعلى مستوى له منذ نهاية فبراير، فيما ارتفع نظيره الإيطالي إلى أعلى مستوى له منذ أوائل مارس عند 3.939%.

ولم تتغير الفجوة بين تكاليف الاقتراض في ألمانيا وإيطاليا لأجل 10 سنوات عند 140 نقطة أساس، ارتفاعًا من 115 نقطة أساس في منتصف مارس، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، بحسب“رويترز”.

وقال“جوسي هيلجانين”، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة لدى“إس إي بي”:“بدأ محللو السوق يتساءلون بجدية عن أي خفض محتمل في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، في حين يبدو أن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي استقر على خفض أسعار الفائدة في يونيو”.

تأتي التقلبات في سوق السندات، عقب إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن -من بينها الديون الحكومية- في أعقاب تصاعد التوترات الجيوسياسية، ثم بيعها مع بوادر تهدئة الأزمة، ما تسبب في ارتفاع العوائد بسبب العلاقة العكسية بينهما، تزامنًا مع خفض الأسواق لرهاناتها على مرات خفض الفيدرالي للفائدة هذا العام.

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