النشاط الاقتصادي العالمي يشهد مرونة مدهشة

MENAFN - Al-Borsa News) كان النشاط الاقتصادي مرنًا بشكل مدهش خلال فترة الانكماش العالمي 2022-2023.

ومع انخفاض التضخم العالمي عن ذروته منتصف 2022، نما النشاط الاقتصادي بشكل مطرد، متحديًا التحذيرات من الانكماش الضخمي والركود العالمي.

موضوعاتارتفاع عوائد السندات في منطقة اليورو لأعلى مستوياتها في شهر ونصف العريان: العالم يعاني من قوة الدولار ورفع الفيدرالي للفائدة سيترتب عليه أضرار جمة “الاستثمار الأوروبي” يقرض ولاية تورينجن الألمانية 400 مليون يورو

وأوضح تقرير صندوق النقد الدولى، أن الوظائف والدخل واصلا النمو بثبات، مما يعكس التطورات الداعمة للطلب، بما فيها الإنفاق الحكومي واستهلاك الأسر بشكل أكبر من المتوقع، والتوسع في جانب العرض وسط زيادة غير متوقعة في المشاركة في القوى العاملة.

وتعكس المرونة الاقتصادية غير المتوقعة، رغم رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة بشكل كبير بهدف استعادة استقرار الأسعار، قدرة الأسر في الاقتصادات المتقدمة الكبرى على الاستفادة من المدخرات الكبيرة التي تراكمت خلال الجائحة.

إضافة إلى ذلك، أدت التغيرات في أسواق الرهن العقاري والإسكان خلال العقد السابق للجائحة، الذي يتسم بانخفاض أسعار الفائدة، إلى تخفيف تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القريب.

ومع اقتراب التضخم من المستويات المستهدفة وتحول البنوك المركزية نحو تخفيف السياسات في كثير من الاقتصادات، من المتوقع أن يؤثر تشديد السياسات المالية الرامية للحد من ارتفاع الديون الحكومية، مع زيادة الضرائب وانخفاض الإنفاق الحكومي، على النمو.

ونقح الصندوق توقعاته لعام 2024 بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عما كانت عليه في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير 2024، وبـ0.3 نقطة مئوية عن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2023.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بشكل طفيف لعام 2024 إلى 3.2%، وفقًا لأحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي نُشر الثلاثاء.

ولا شك أن وتيرة التوسع منخفضة بالمعايير التاريخية، وذلك بسبب عوامل مثل تكاليف الاقتراض التي لاتزال مرتفعة وسحب الدعم المالي، والتأثيرات الأطول أمداً الناجمة عن الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية، وضعف النمو في الإنتاجية، وزيادة التجزئة الجيواقتصادية.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الإجمالي العالمي من متوسط سنوي قدره 6.8% في 2023 إلى 5.9% في 2024 و4.5% في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهداف التضخم في وقت أقرب من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وتعكس التوقعات الاقتصادية الضعيفة نسبيًا على المدى المتوسط انخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي لكل شخص، وهو ما يرجع بشكل خاص إلى الاحتكاكات الهيكلية المستمرة التي تمنع رأس المال والعمالة من الانتقال إلى الشركات المنتجة.

أصبحت المخاطر التي تهدد الآفاق العالمية الآن متوازنة على نطاق واسع، وعلى الجانب السلبي، فإن الارتفاعات الجديدة في الأسعار الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، بما فيها تلك الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والصراع في غزة وإسرائيل، يمكن أن تؤدي، بجانب التضخم الأساسي المستمر، حيث لاتزال أسواق العمل متشددة، إلى رفع توقعات أسعار الفائدة وخفض أسعار الأصول.

ومن الممكن أن تكون لأسعار الفائدة المرتفعة تأثيرات أعظم مما هو متصور مع إعادة ضبط القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة ومواجهة الأسر للديون المرتفعة، مما يؤدي إلى ضغوط مالية.

وفي الصين، ربما يتعثر النمو دون استجابة شاملة لقطاع العقارات المضطرب، وهذا أمر من شأنه أن يلحق الضرر بالشركاء التجاريين.

وفي ظل ارتفاع الديون الحكومية في العديد من الاقتصادات، فإن التحول المضطرب نحو زيادة الضرائب وخفض الإنفاق يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النشاط، وتقويض الثقة، وتقويض الدعم للإصلاح والإنفاق للحد من المخاطر الناجمة عن تغير المناخ.

وعلى الجانب الإيجابي، فإن السياسة المالية الأكثر مرونة من اللازم والمفترضة في التوقعات يمكن أن تؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي في المدى القصير، رغم المخاطرة بتعديل السياسات بشكل أكثر تكلفة في وقت لاحق.

وربما ينخفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع وسط مزيد من المكاسب في المشاركة في القوى العاملة، مما يسمح للبنوك المركزية بتقديم خطط التيسير النقدي، ومن الممكن أيضًا أن يؤدي الذكاء الاصطناعي والإصلاحات الهيكلية الأقوى من المتوقع إلى تحفيز الإنتاجية.

ومع اقتراب الاقتصاد العالمي من الهبوط السلس، فإن الأولوية في الأمد القريب بالنسبة للبنوك المركزية تتلخص في ضمان تراجع التضخم بسلاسة، من خلال عدم تخفيف السياسات قبل الأوان أو تأخيرها لفترة أطول مما ينبغي والتسبب في عدم تحقيق الأهداف المستهدفة.