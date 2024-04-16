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السلع التموينية تتعاقد على شراء 120 الف طن قمح أوكراني

4/16/2024 2:24:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلسة من خلال ممارسة عالمية على شراء على 120 ألف طن قمح أوكراني.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الشحن في الفترة من 20 إلى 30 مايو 2024.

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تجدر الاشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت منذ 15 ابريل الحالي موسم توريد القمح المحلي وتستهدف هذا العام استلام 3.5 مليون طن قمح، ويتم سداد مستحقات المزارعين والموردين يتم خلال 48 ساعة من التوريد.

المصدر:

MENAFN16042024000202011048ID1108101862

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