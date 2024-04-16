السلع التموينية تتعاقد على شراء 120 الف طن قمح أوكراني

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلسة من خلال ممارسة عالمية على شراء على 120 ألف طن قمح أوكراني.
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الشحن في الفترة من 20 إلى 30 مايو 2024.
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تجدر الاشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت منذ 15 ابريل الحالي موسم توريد القمح المحلي وتستهدف هذا العام استلام 3.5 مليون طن قمح، ويتم سداد مستحقات المزارعين والموردين يتم خلال 48 ساعة من التوريد.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108101862
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