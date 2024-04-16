وزير التموين: تشكيل لجنة لتحديد أسعار الخبز السياحي

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن الأيام القادمة سوف تشهد تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة.

وأشار في بيان له اليوم إلى أن مهام اللجنة العليا ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والاوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعوداً او هبوطاً وان انعقادها سيكون شهرياً.

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وأضاف المصيلحي خلال اجتماعه مع رئيس شعبة المخابز عبد الله غراب، ورئيس شعبة مخابز القاهرة عطيه حماد، ورئيس غرفة الحبوب طارق حسانين ومديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية وممثلي أصحاب المخابز الحرة أن أسعار الدقيق انخفضت بما يقارب الــ 35% وأن تحديد الأسعار والأوزان سوف يتم مع حساب التكلفة الخاصة بكل وزن وأنه سوف يتم متابعة ذلك رقابيا من الوزارة ، وأكد أن الكل يعمل في النهاية لصالح المواطن، مشيرا إلى أن أسعار الدقيق انخفضت من 28 جنيها إلى 18 جنيها / للكيلو بعد توفير الدولار والافراجات الجمركية التي تمت مؤخراً.

وأكد أن الوزارة تسعى لإعداد خريطة للمخابز الحرة ومساعدة المخابز الحرة في الحصول علي التراخيص اللازمة للعمل بحرية وتحت الرقابة المباشرة للوزارة في الوزن والسعر أيضًا.

وشدد المصيلحى على أن الوزارة سوف تتابع انتاج المخابز الحرة في الوزن والجودة أيضا ،بعد استصدار القرارات الوزارية المنظمة لذلك مع تشكيل اللجنة العليا للخبز الحر وتحديد الأوزان والأسعار أيضًا.

من جانبه، أشار المتحدث الرسمي أحمد كمال معاون إلى أن القرار الوزاري الذي سوف يصدر خلال الأيام المقبلة سيشمل تحديد مواصفات رغيف الخبز الحر والسعر والوزن أيضا ، والمواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المخابز السياحية.

وأضاف سيشمل القرار الوزاري تحديد الأصناف المختلفة للعيش الحر والسياحي والافرنجي والشامي الأبيض بما يشمل الأسعار والأوزان.

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