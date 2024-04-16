وزير التموين: تشكيل لجنة لتحديد أسعار الخبز السياحي

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن الأيام القادمة سوف تشهد تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة.
وأشار في بيان له اليوم إلى أن مهام اللجنة العليا ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والاوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعوداً او هبوطاً وان انعقادها سيكون شهرياً.
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وأضاف المصيلحي خلال اجتماعه مع رئيس شعبة المخابز عبد الله غراب، ورئيس شعبة مخابز القاهرة عطيه حماد، ورئيس غرفة الحبوب طارق حسانين ومديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية وممثلي أصحاب المخابز الحرة أن أسعار الدقيق انخفضت بما يقارب الــ 35% وأن تحديد الأسعار والأوزان سوف يتم مع حساب التكلفة الخاصة بكل وزن وأنه سوف يتم متابعة ذلك رقابيا من الوزارة ، وأكد أن الكل يعمل في النهاية لصالح المواطن، مشيرا إلى أن أسعار الدقيق انخفضت من 28 جنيها إلى 18 جنيها / للكيلو بعد توفير الدولار والافراجات الجمركية التي تمت مؤخراً.
وأكد أن الوزارة تسعى لإعداد خريطة للمخابز الحرة ومساعدة المخابز الحرة في الحصول علي التراخيص اللازمة للعمل بحرية وتحت الرقابة المباشرة للوزارة في الوزن والسعر أيضًا.
وشدد المصيلحى على أن الوزارة سوف تتابع انتاج المخابز الحرة في الوزن والجودة أيضا ،بعد استصدار القرارات الوزارية المنظمة لذلك مع تشكيل اللجنة العليا للخبز الحر وتحديد الأوزان والأسعار أيضًا.
من جانبه، أشار المتحدث الرسمي أحمد كمال معاون إلى أن القرار الوزاري الذي سوف يصدر خلال الأيام المقبلة سيشمل تحديد مواصفات رغيف الخبز الحر والسعر والوزن أيضا ، والمواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المخابز السياحية.
وأضاف سيشمل القرار الوزاري تحديد الأصناف المختلفة للعيش الحر والسياحي والافرنجي والشامي الأبيض بما يشمل الأسعار والأوزان.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108101861
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