البرازيل تنتج المزيد من الغذاء عن طريق الري

ساو باولو – بلغ انتاج البرازيل في العام الماضي 4.11 مليون طن من المواد الغذائية انطلاقاً من مشاريع الري العامة التي قامت بها شركة تنمية وديان ساو فرانسيسكو وبارانايبا (Codevasf). ووفقاً لمعلومات الشركة، فقد تحقق نمو بنسبة 4% في المناطق المزروعة، وقد وصلت القيمة الإجمالية للإنتاج في هذه الاراضي إلى 5.48 مليار ريال برازيلي مع التركيز على زراعة الفاكهة.

وقد شهد العام الماضي زيادة عن العام 2022 في انتاج المواد الغذائية عن طريق الري بلغت 71.8 ألف طن. ووفقاً لتحليل شركة Codevasf، فإن الارتفاع في الانتاج قد تم توزيعه بين المحاصيل والمشاريع بشكل عام. وكان أبرز المحاصيل من حيث القيمة العنب والمانغو والموز.

وقال مدير قطاع الري والعمليات في الشركة لويز نابولياو كازادو:“إن مشاريع الري تعزز التنمية الاقليمية بطريقة شاملة في المناطق التي تشهد تنفيذ هذه المشاريع. إنها تحرك وتعزز القطاعات اللوجستية والمدخلات والتدريب المهني والبنية التحتية والخدمات وغيرها. ومن الجدير بالذكر إن فرص العمل والايرادات تتجاوز دائماً حدود المناطق المروية”.

كما أشارت شركة Codevasf كذلك إلى ارتفاع انتاج الأرز في مشاريع الري في ولايتي ألاغوس وسيرجيبي. ووفقاً للشركة فإن ارتفاع سعر الأرز في كل من سيرجيبي وألاغوس على حد سواء قد حفز المنتجين الذين كانوا يستخدمون الاراضي لزراعة الأعشاب إلى الانتقال إلى انتاج الأرز. كما تم تأسيس البنية تحتية لهذا المجال في المنطقة.

عمليات الري تعزز وتحفز زراعة الفاكهة

إن الزراعة المروية كانت في صلب اهتمام وعمل شركة Codevasf منذ تأسيسها في العام 1974. وخلال 50 عاماً وطدت الشركة انتاج الفاكهة والمحاصيل التقليدية في حوض نهر ساو فرانسيسكو مثل المانغا والليمون والغويابا والبطيخ الأصفر وجوز الهند والماركوجا والموز والبطيخ. حيث إن الناتج الزراعي لهذه المناطق المروية يلبي السوق الداخلية والطلب الدولي على حد سواء.

تنفذ الشركة 39 مشروعاً عاماً للري، 29 منها منتجة قائمة وهي التي تنفذها Codevasf في كل من ولاية ميناس جيرايس وولاية باهيا وولاية بيرنامبوكو وولاية سيرجيبي وولاية آلاغوس و10 مشاريع أخرى تنفذها شركة ساو فرانسيسكو الكهرومائية (Chesf) بين ولايتي بيرنامبوكو وباهيا. ومن الجدير بالذكر أن شركة Codevasf هي شركة عامة اتحادية تتبع لوزارة التكامل والتنمية الاقليمية البرازيلية.

