البرازيل تنتج المزيد من الغذاء عن طريق الري

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – بلغ انتاج البرازيل في العام الماضي 4.11 مليون طن من المواد الغذائية انطلاقاً من مشاريع الري العامة التي قامت بها شركة تنمية وديان ساو فرانسيسكو وبارانايبا (Codevasf). ووفقاً لمعلومات الشركة، فقد تحقق نمو بنسبة 4% في المناطق المزروعة، وقد وصلت القيمة الإجمالية للإنتاج في هذه الاراضي إلى 5.48 مليار ريال برازيلي مع التركيز على زراعة الفاكهة.

وقد شهد العام الماضي زيادة عن العام 2022 في انتاج المواد الغذائية عن طريق الري بلغت 71.8 ألف طن. ووفقاً لتحليل شركة Codevasf، فإن الارتفاع في الانتاج قد تم توزيعه بين المحاصيل والمشاريع بشكل عام. وكان أبرز المحاصيل من حيث القيمة العنب والمانغو والموز.

وقال مدير قطاع الري والعمليات في الشركة لويز نابولياو كازادو:“إن مشاريع الري تعزز التنمية الاقليمية بطريقة شاملة في المناطق التي تشهد تنفيذ هذه المشاريع. إنها تحرك وتعزز القطاعات اللوجستية والمدخلات والتدريب المهني والبنية التحتية والخدمات وغيرها. ومن الجدير بالذكر إن فرص العمل والايرادات تتجاوز دائماً حدود المناطق المروية”.

كما أشارت شركة Codevasf كذلك إلى ارتفاع انتاج الأرز في مشاريع الري في ولايتي ألاغوس وسيرجيبي. ووفقاً للشركة فإن ارتفاع سعر الأرز في كل من سيرجيبي وألاغوس على حد سواء قد حفز المنتجين الذين كانوا يستخدمون الاراضي لزراعة الأعشاب إلى الانتقال إلى انتاج الأرز. كما تم تأسيس البنية تحتية لهذا المجال في المنطقة.

عمليات الري تعزز وتحفز زراعة الفاكهة

إن الزراعة المروية كانت في صلب اهتمام وعمل شركة Codevasf منذ تأسيسها في العام 1974. وخلال 50 عاماً وطدت الشركة انتاج الفاكهة والمحاصيل التقليدية في حوض نهر ساو فرانسيسكو مثل المانغا والليمون والغويابا والبطيخ الأصفر وجوز الهند والماركوجا والموز والبطيخ. حيث إن الناتج الزراعي لهذه المناطق المروية يلبي السوق الداخلية والطلب الدولي على حد سواء.

تنفذ الشركة 39 مشروعاً عاماً للري، 29 منها منتجة قائمة وهي التي تنفذها Codevasf في كل من ولاية ميناس جيرايس وولاية باهيا وولاية بيرنامبوكو وولاية سيرجيبي وولاية آلاغوس و10 مشاريع أخرى تنفذها شركة ساو فرانسيسكو الكهرومائية (Chesf) بين ولايتي بيرنامبوكو وباهيا. ومن الجدير بالذكر أن شركة Codevasf هي شركة عامة اتحادية تتبع لوزارة التكامل والتنمية الاقليمية البرازيلية.

خبر صحفي/Codevasf

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