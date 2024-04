انخفاض في سعر لحوم الأبقار البرازيلية المصدرة

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً للبيانات الذي نشرتها رابطة مصانع لحوم الابقار البرازيلية – Abrafrig يوم الاثنين 15 نيسان/أبريل، انخفضت أسعار لحوم الأبقار في السوق الدولية ملحقة الضرر بالقطاع. ففي شهر آذار/مارس قامت البرازيل بتصدير كل طن من لحوم الابقار بسعر 4.158 دولار مقابل 4.365 دولار في نفس الشهر من العام 2023. حيث تأخذ هذه القيمة بعين الاعتبار اللحوم المصنعة والطازجة.

واستناداً لـ Abrafrigo، فقد بلغ السعر المتوسط للحوم الأبقار خلال الربع الأول من العام الحالي 1.033 دولار أمريكي وهو أقل من الـ 4.520 دولار التي تم تسجيلها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023. حيث بلغ الانخفاض 4.5% في شهر آذار/مارس و10.7% خلال الربع الأول من العام. ومن الجدير بالذكر أنه في العام الماضي ككل، شهد السعر المتوسط لطن الصادرات البرازيلية من لحوم الأبقار كذلك انخفاضاً بنسبة 23% بالمقارنة مع العام 2022، من 5.582 دولار إلى 4.276 دولار.

علاوة على ذلك، فإن البرازيل ماضية في كسر أرقاماً قياسية في المبيعات الدولية للحوم الأبقار من ناحية الحجم. ففي آذار مارس صَدَرَتْ البلاد 206 ألف طن بزيادة بنسبة 27% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2023، والذي نجم عنه إيرادات بقيمة 856.9 مليون دولار أمريكي، أي أكثر بنسبة 21%. وتم شحن 672.3 ألف طن خلال الربع الأول من العام إلى الخارج، وهي زيادة بنسبة 35% وبإيرادات وقدرها 2.7 مليار دولار، أي أكبر بنسبة 20% بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2023.

إلى الصين والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة

ووفقاً Abrafrigo، تصدرت الصين قائمة المستوردين للحوم الابقار البرازيلية خلال الربع الاول من العام بنسبة 41.1% من إجمالي الصادرات. تلتها الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة. حيث استورد البلد العربي 41.1 ألف طن بزيادة وقدرها 275.4% من حيث الحجم، حيث بلغت إيرادات البرازيل 188.5 مليون دولار، أي أكثر بنسبة 270.1%.

