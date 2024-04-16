انخفاض في سعر لحوم الأبقار البرازيلية المصدرة

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً للبيانات الذي نشرتها رابطة مصانع لحوم الابقار البرازيلية – Abrafrig يوم الاثنين 15 نيسان/أبريل، انخفضت أسعار لحوم الأبقار في السوق الدولية ملحقة الضرر بالقطاع. ففي شهر آذار/مارس قامت البرازيل بتصدير كل طن من لحوم الابقار بسعر 4.158 دولار مقابل 4.365 دولار في نفس الشهر من العام 2023. حيث تأخذ هذه القيمة بعين الاعتبار اللحوم المصنعة والطازجة.

واستناداً لـ Abrafrigo، فقد بلغ السعر المتوسط للحوم الأبقار خلال الربع الأول من العام الحالي 1.033 دولار أمريكي وهو أقل من الـ 4.520 دولار التي تم تسجيلها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023. حيث بلغ الانخفاض 4.5% في شهر آذار/مارس و10.7% خلال الربع الأول من العام. ومن الجدير بالذكر أنه في العام الماضي ككل، شهد السعر المتوسط لطن الصادرات البرازيلية من لحوم الأبقار كذلك انخفاضاً بنسبة 23% بالمقارنة مع العام 2022، من 5.582 دولار إلى 4.276 دولار.

علاوة على ذلك، فإن البرازيل ماضية في كسر أرقاماً قياسية في المبيعات الدولية للحوم الأبقار من ناحية الحجم. ففي آذار مارس صَدَرَتْ البلاد 206 ألف طن بزيادة بنسبة 27% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2023، والذي نجم عنه إيرادات بقيمة 856.9 مليون دولار أمريكي، أي أكثر بنسبة 21%. وتم شحن 672.3 ألف طن خلال الربع الأول من العام إلى الخارج، وهي زيادة بنسبة 35% وبإيرادات وقدرها 2.7 مليار دولار، أي أكبر بنسبة 20% بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2023.

إلى الصين والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة

ووفقاً Abrafrigo، تصدرت الصين قائمة المستوردين للحوم الابقار البرازيلية خلال الربع الاول من العام بنسبة 41.1% من إجمالي الصادرات. تلتها الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة. حيث استورد البلد العربي 41.1 ألف طن بزيادة وقدرها 275.4% من حيث الحجم، حيث بلغت إيرادات البرازيل 188.5 مليون دولار، أي أكثر بنسبة 270.1%.

©Imaginechina/Shen Jinkang/AFP

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