مشاركة ناجحة لمنتخب الإمارات لقفز الحواجز في دولية جورلا مينور بإيطاليا

حقق فرسان منتخب الإمارات لقفز الحواجز نتائج مميزة في بطولة "جورلا مينور" فئة الأربعة نجوم بمدينة ميلان الإيطالية، ضمن المنافسة الرابعة في البطولات الأوروبية خلال المرحلة الحالية من الإعداد المتدرج في إيطاليا.

ويقام معسكر الإعداد في إيطاليا بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، الرئيسة الأعلى لمجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وحصد الفارس عبد الله المري المركزين الثالث والسابع في شوط الخيول الصغيرة، كما حقق المركز الخامس في شوط الجائزة الكبرى على حواجز بلغ ارتفاعها 155 سم، والمركز الخامس أيضاً على حواجز ارتفاعها 150 سم و145 سم.

وفاز الفارس سالم السويدي بالمركزين الخامس والسادس على حواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، بينما حقق الفارس عمر المرزوقي المركزين السادس على حواجز بلغت ارتفاعها 145 سم، والعاشر على حواجز بلغت ارتفاعها 150 سم.

ويستعد المنتخب للمشاركة في بطولة "بوستو أرسيتسيو" فئة النجمتين في مدينة ميلان الإيطالية من 19 إلى 21 أبريل الجاري بمشاركة الفارسين عمر المرزوقي وعلي الكربي.

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