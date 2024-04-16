طقس الإمارات غداً .. غائم جزئيا بوجه عام مع استمرار سقوط الأمطار

وقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام، مع سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقع أن تسود البلاد غدا، أن حركة الرياح تكون شمالية غربية – جنوبية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط، يصبح خفيفا مساءً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 01:41 والجزر الأول عند الساعة 14:47، أما بحر عمان فيكون الموج كذلك مضطربا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:31 والمد الثاني عند الساعة 06:06 والجزر الأول عند الساعة 11:05 والجزر الثاني عند الساعة 00:49.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 25 20 90 35

دبي 26 19 90 45

الشارقة 24 19 90 45

عجمان 27 20 95 45

أم القيوين 27 20 95 55

رأس الخيمة 25 21 95 60

الفجيرة 27 20 90 55

العـين 27 20 90 45

ليوا 30 21 90 50

الرويس 29 21 90 30

السلع 30 20 80 15

دلـمـا 26 19 85 35

طنب الكبرى 26 20 90 40

طنب الصغرى 26 20 90 40

أبو موسى 26 20 90 45

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