طقس الإمارات غداً .. غائم جزئيا بوجه عام مع استمرار سقوط الأمطار

(MENAFN
- Al-Bayan)
وقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام، مع سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقع أن تسود البلاد غدا، أن حركة الرياح تكون شمالية غربية – جنوبية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط، يصبح خفيفا مساءً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 01:41 والجزر الأول عند الساعة 14:47، أما بحر عمان فيكون الموج كذلك مضطربا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:31 والمد الثاني عند الساعة 06:06 والجزر الأول عند الساعة 11:05 والجزر الثاني عند الساعة 00:49.
وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبو ظبي 25 20 90 35
دبي 26 19 90 45
الشارقة 24 19 90 45
عجمان 27 20 95 45
أم القيوين 27 20 95 55
رأس الخيمة 25 21 95 60
الفجيرة 27 20 90 55
العـين 27 20 90 45
ليوا 30 21 90 50
الرويس 29 21 90 30
السلع 30 20 80 15
دلـمـا 26 19 85 35
طنب الكبرى 26 20 90 40
طنب الصغرى 26 20 90 40
أبو موسى 26 20 90 45
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