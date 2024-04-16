أمطار غير مسبوقة تعم الإمارات



شهدت أغلب مناطق الدولة اليوم سقوط أمطار مختلفة الغزارة وغير مسبوقة في مثل هذا الوقت من العام مصحوبة بالبرق والرعد والبرد أحيانا على بعض المناطق، أدت إلى جريان الأودية والسيول في مناطق متفرقة، كما أدت غزارة الأمطار إلى عرقلة حركة السير في بعض المناطق، وذلك مع استمرار تعمق الحالة الجوية غير المستقرة وتراكم السحب وتحركها باتجاه المناطق الشرقية والشمالية، وذلك مع استمرار الرياح النشطة والقوية والتي أدت إلى تدني الرؤية الأفقية.



وتأثرت الدولة بحالة عدم استقرار جوي منذ يوم الأحد الماضي على فترات، وتزايدت الحالة تدريجياً نتيجة لتعمق المنخفضات الجوية على الدولة في الطبقة السطحية والعلوية حيث عملت على تدفق كميات كبيرة من بخار الماء من بحر العرب باتجاه المنطقة مما أدي إلى تكاثر السحب الركامية على أغلب مناطق الدولة وسقوط أمطار مختلفة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد وسقوط البرد أحياناً على بعض المناطق أدت على تجمع المياه وجريان الأودية في عديد المناطق.



ووفق المركز الوطني للأرصاد من المتوقع أن تبدأ موجة أخرى من حالة عدم الاستقرار الجوي غدا "الأربعاء" تبدأ من المناطق الغربية ومناطق متفرقة من الدولة حيث تزداد كميات السحب الركامية وسقوط أمطار غزيرة

مع البرق والرعد ومع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، مؤكدا أنه يتابع الوضع على مدار الساعة.

وشهدت كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة

سقوط أمطارغزيرة وشديدة الغزارة ومتوسطة أحيانا مصحوبة بالبرق والرعد والبردعلى بعض المناطق، حيث كانت غزيرة إلى شديدة الغزارة على أبوظبي على شاطئ الراحة ومطار زايد الدولي مصحوبة بالبرد في البطين وغنتوت، مصحوبة بالبرق والرعد في مدينة محمد بن زايد ومدينة خليفة ومدينة شخبوط ومصفح والشوامخ والسمحة، وفي الظفرة على جسيورة ومدينة زايد وليوا ومزيرعة وعصب وحبشان والمرفأ والعديد من المناطق في ابوظبي.

كما سقطت أمطار غزيرة في دبي على شارع الشيخ مكتوم بن راشد وحتا وجسر دبي ولهباب ,الليسيلي وطريق دبي العين، وكانت مصحوبة بالبرد على العين في الخضر والفقع وطريق أبوظبي ـ العين، وأم الزمول وزاخر وعشارج وفلج هزاع والمويجعي والخزنة وأبو سمرة والساد والقوع والعراد والروضة ودمثة خطم الشكلة الهير وناهل ومليحة في الشارقة .

كما سقطت أمطار غزيرة على الفجيرة في الحنية ورأس الخيمة في الغيل وأذن والساعدي والحمرانية، وكانت متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة في الشارقة

وسجلت أمس أقل درجة حرارة في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 11.4 درجة مئوية عند الساعة السابعة والربع صباحا.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم "الأربعاء" غائما جزئيا بوجه عام وغائم مع سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ورطب ليلا وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب يصبح خفيف الموج مساء في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويوم الخميس يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً خاصة شمالا، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطب ليلا وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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