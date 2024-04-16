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حكومة دبي تمدد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها والمدارس الخاصة في الإمارة غداً

4/16/2024 10:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت حكومة دبي تمديد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها غداً الأربعاء 17 أبريل، كذلك المدارس الخاصة
في الإمارة وذلك بسبب الأحوال الجوية، كما شجّعت مؤسسات القطاع الخاص على تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم غد، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة للجميع.

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