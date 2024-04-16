حكومة دبي تمدد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها والمدارس الخاصة في الإمارة غداً

حكومة دبي تمدد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها والمدارس الخاصة في الإمارة غداً
التاريخ
4/16/2024 10:00:23 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت حكومة دبي تمديد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها غداً الأربعاء 17 أبريل، كذلك المدارس الخاصة
في الإمارة وذلك بسبب الأحوال الجوية، كما شجّعت مؤسسات القطاع الخاص على تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم غد، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة للجميع.
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