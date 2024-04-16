وفاة الالماني هولسنباين بطل مونديال 1974

تُوفي برند هولسنباين الفائز بكأس العالم لكرة القدم عام 1974 مع ألمانيا الغربية الى جانب فرانتس بكنباور وغيرد مولر، عن عمر 78 عاما، حسب ما أعلن الثلاثاء ناديه أيتراخت فرانكفورت حيث لعب لسنوات طويلة.

وسجّل هولسنباين الذي شغل مركز المهاجم والجناح، خمسة اهداف في اربعين مباراة مع ألمانيا الغربية.

وفي نهائي كأس العالم عام 1874 بمواجهة هولندا في ميونيخ، حصل هولسنباين على ركلة الجزاء التي سجلها مواطنه بول برايتنر والتي عادلت النتيجة 1-1.

وتعرّض هولسنباين على خلفية تلك الركلة لانتقادات عنيفة من قبل الجماهير الهولندية التي اعتبرت انه رمى نفسه بشكل مبالغ فيه، الا انّ اللاعب اصر طوال حياته انّها كانت "ركلة جزاء واضحة".

سجّل غيرد مولر هدف الفوز الحاسم في اواخر الشوط الاول وفازت ألمانيا بلقبها الثاني في كأس العالم (2-1).

وفي نهائي كأس اوروبا 1976، سجّل هولسنباين هدفا متأخرا معادلا النتيجة 2-2 امام تشيكوسلوفاكيا، لكنّ المانيا خسرت اللقاء بركلات الترجيح.

على مستوى الاندية، قضى معظم مسيرته في صفوف فرانكفورت، حيث يبقى حتى اللحظة هدّافه التاريخي بـ160 هدفا في 420 مباراة.

فاز معه بلقب كأس ألمانيا ثلاث مرات إضافة الى كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليًا) في مسيرة دامت 14 عاما في صفوف فرانكفورت.

بعد رحيله عن الفريق الالماني، امضى سنوات عدّة في الولايات المتحدة مع فورت لودرديل سترايكرز، ممفيس أميركانز وبالتيمور بلاست.

عاد بعدها الى فرانكفورت حيث عمل مع النادي كإداري وكشّاف.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي أكسل هيلمان "كان لبرند هولسنباين تأثير كبير على أينتراخت فرانكفورت طوال ما يقارب 60 عامًا".

وتابع "لم نفقد فقط أحد الشخصيات المميزة في نادينا، ولكن أيضًا موظفًا مخلصًا وصديقًا عزيزًا".

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