إنجاز جديد بدعم منصور بن زايد .. اعتماد نظام قرية الإمارات العالمية للقدرة في تنظيم بطولات العالم



بدعم ورعاية واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سجلت قرية الإمارات العالمية للقدرة إنجازاً جديداً، باعتماد الاتحاد الدولي للفروسية نظام قرية الإمارات العالمية للقدرة في تنظيم بطولات العالم للقدرة والتحمل.

وصمم نظام قرية الإمارات العالمية للقدرة لإدارة سباقات القدرة بشكل مثالي يضمن دقة النتائج، وتحقيق العدالة والشفافية خلال سباقات القدرة والتحمل في جميع أنحاء العالم، ليمثل أكبر إضافة نوعية، وهو أول نظام في الشرق الأوسط يتم اعتماده، ويتكون من عدة أنظمة، وهي نظام التوقيت، ونظام قياس نبضات قلب الخيل، ونظام تحديد المواقع من خلال التتبع "GPS"، حيث تسلمت قرية الإمارات العالمية للقدرة شهادة الاعتماد من الاتحاد الدولي.

ومن المنتظر أن يستخدم هذا النظام في بطولة العالم للقدرة للشباب والناشئين لمسافة 120 كلم، التي ستقام في رومانيا 2025.

ويقدم نظام التوقيت، دقة عالية في احتساب وقت تواجد الخيل من انطلاق السباق، وخلال تواجده في المسارات، وفي كل المراحل لاحتساب الزمن الذي سجله في كل مرحلة، وإجمالي الزمن الذي سجله في كل مراحل السباق.

ويسهم نظام قياس نبض قلب الخيل في التحقق من عدد ضربات القلب المحددة والمسموح بها عند الفحص البيطري للخيل عقب كل مرحلة، وهي أن لا تتجاوز 64 نبضة في الدقيقة لضمان صحة وسلامة الخيل.

كما يسهم نظام التتبع "GPS" في التتبع المباشر للمتسابقين في المسارات خلال كل المراحل، وضبط أي تجاوزات قد تحدث.

ويشكل هذا الاعتماد الدولي إضافة نوعية وبصمة مضيئة للمبادرات التي تقدمها قرية الإمارات العالمية، والتي تعزز من ريادة القرية وصدارتها للمشهد العالمي، لتكون وجهة لفرسان العالم.

واستخدمت قرية الإمارات العالمية للقدرة هذا النظام خلال السباقات التي نظمتها واستضافتها خلال الموسم الأخير، حيث تم تطبيقه وفق أعلى المعايير والممارسات، وسجلت نجاحات باهرة.

وقامت القرية بإجراء العديد من التجارب الناجحة على النظام في سباقات أقيمت خلال الفترة الماضية متضمنة سباق ستيرلينج للقدرة بمدينة بريزبين - أستراليا، وسباق بطولة شاغيا بمدينة سيلشوارا - رومانيا، وسباق توم كوليتي التاريخي بمدينة بريزبين - أستراليا، وسباق بار دي سفن بجنوب فرنسا؛ وقد وجدت الإشادة والتقدير الكبير والشكر على هذا النظام الذي أحدث نقلة نوعية في تنظيم السباقات، من خلال رفع مستوى الشفافية والمصداقية في النتائج، والقبول الكامل كونه يخدم السباقات بصورة متكاملة، ودقيقة، وسهلة في التعامل بها، وتحقق العدالة بين المتسابقين.

وسبق أن حصلت قرية الإمارات العالمية للقدرة على براءة اختراع في نظام التوقيت، ونالت الاعتماد من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، وأصبحت من بين أبرز الأنظمة المستخدمة في العالم.

وأحدثت القرية نقلة نوعية في جانب استشراف المستقبل من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور الكبير في هذا المجال، من خلال الزيادة في استخدام أحدث التقنيات في أنظمة التتبع، وتطويرها للمساعدة في تقديم وتحليل كميات هائلة من البيانات وتسجيل نتائج أكثر دقة عن الخيول الفرسان والسباقات عموماً، وكذلك متابعة السباقات في العديد من المضامير العالمية التي تتوافق أجهزتها مع تطور الأنظمة في قرية الإمارات العالمية، وتوفير بيانات عنها لتكون قاعدة معلومات متكاملة لتلك السباقات منذ انطلاقتها الأولى، وأيضاً تقديم معلومات دقيقة عن الفرسان والخيول.

وقدم مسلم العامري المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعم ورعاية واهتمام سموه بقرية الإمارات العالمية للقدرة، والتي أوصلت القرية إلى أعلى المراتب في الجوانب كافة، وبتوجيهات سموه الداعمة للابتكار والإبداع من أجل تطوير سباقات القدرة والتحمل، والإسهام في إيجاد حلول إيجابية مبتكرة في الجوانب التنظيمية واللوجستية والفنية والبيطرية للسباقات.

وقال: اعتماد الاتحاد الدولي للفروسية لنظام قرية الإمارات العالمية لتنظيم بطولات العالم، إنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي ظلت تحققها القرية في الجوانب كافة، وحصد الجوائز العالمية وتسجيل الأرقام القياسية ومنها دخول قائمة جينيس للأرقام القياسية من خلال تنظيم أكبر حضور لمحاضرة حول العناية بالخيل، والتي لها الأثر الملموس في تطوير سباقات القدرة والتحمل في القرية، والسباقات في الدولة، وانتقلت إلى الساحة العالمية بأفكار متقدمة، تعزز من مكانة رياضة القدرة والتحمل في الإمارات.

وأكد أن التطوير مستمر في قرية الإمارات العالمية للقدرة لدعم سباقات القدرة والتحمل في الدولة والعالم من خلال تقديم أفكار ومبادرات بناءة توجد الحلول المبتكرة التي تسهل على المشاركين تقديم أفضل ما لديهم من أداء وسط أجواء مثالية تحيطها العدالة والشفافية في النتائج، ومحبي هذه الرياضة لمتابعة تفاصيل السباقات لحظة بلحظة

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