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كلباء خطوة جديدة نحو البقاء.. والوحدة تأثر بالغيابات

4/16/2024 10:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


اقترب اتحاد كلباء خطوة من تأمين بقائه مع أندية دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه الصعب على الوحدة بهدف دون رد، ليصل إلى النقطة 20 متقدماً نحو المركز التاسع في انتظار الجولات السبع المتبقية من عمر المنافسة، وواصل «النمور» مشوار التألق في مختلف المسابقات بتجنبه الهزيمة في 4 مباريات متتالية بتحقيق الفوز في الدوري على حتا والوحدة والتعادل مع الجزيرة والفوز على العين في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وضمان ورقة التأهل للمربع الذهبي والذي يلاقي فيه فريق الوصل.


في المقابل، تأثر الوحدة بالغيابات العديدة في صفوف الفريق، وفشل ولو في العودة بنقطة التعادل من الساحل الشرقي ولربما سيقوم الصربي غوران مدرب «العنابي» بمراجعة حسابات وأخطاء الفريق قبيل قادم المباريات، وعلى الرغم من الهزيمة إلا أن الوحدة حافظ على مركزه الرابع برصيد 34 نقطة.

من جانبه، وصف العراقي غازي الشمري مدرب كلباء الفوز على الوحدة بالمهم لفريقه وقال: اقتناص النقاط الثلاث ليس بالأمر السهل خصوصاً وأن كلباء واجه فريق الوحدة الذي يملك عدداً كبيراً من نجوم دوري المحترفين، موضحاً أن الفوز سيبعد الضغوط عن فريقه، لافتاً إلى أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة على المستوى البدني والتكتيكي إلى جانب تنفيذهم لخطط اللعب وتنفيذ المهام التي أوكلت إليهم.
غيابات

بدوره، أرجع الصربي غوران مدرب الوحدة، النتيجة للغيابات العديدة وسط العنابي وقال: رغم ذلك فالفريق لا يستحق الخسارة بعد أن سيطرنا على معظم مجريات اللقاء، خصوصاً في الشوط الثاني لكن الكرة لم تلج الشباك وقال: نسعى من أجل احتلال مركز متقدم يضمن لنا المشاركة في البطولة الآسيوية إلى جانب حصد لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام العين، وتابع لازلنا نملك 7 مباريات في الدوري.

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