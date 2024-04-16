مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهم في تعزيز اقتصاد دبي بإنجازات مميزة خلال 2023

حققت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إنجازات مهمة خلال العام 2023، وذلك في إطار سعيها الدؤوب وجهودها المستمرة لتحقيق مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية D33"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول 2033، وتعزيز مكانتها لتصبح ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.





وأظهر التقرير السنوي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أنها تمكنت في العام 2023 من تقديم خدمات الدعم والتوجيه لـ 1,186 رائد أعمال إماراتي، كما تم دعم تأسيس 2,937 شركة جديدة، فيما بلغت قيمة الحوافز والخدمات المُقدمة من المؤسسة في العام الماضي حوالي 233،4 مليون درهم، ووصل عدد المستفيدين من الدعم المالي من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 16 مشروعاً بقيمة 11,840,763 مليون درهم.





وبلغ عدد الشركات الإماراتية الناشئة المستفيدة من خدمة احتضان الأعمال لدى "مركز حمدان للإبداع والابتكار" في العام الماضي 46 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، حيث تلعب المشاريع المتخصصة في هذا المجال دورًا حيويًا في تعزيز الابتكار وزيادة الإنتاجية، ورفع مستوى التنافسية، وهو ما يسهم في نمو الاقتصاد، ويخلق فرص عمل جديدة. وقد وصل إجمالي عدد الأعضاء المستفيدين من خدمة الترويج التجاري لرواد الأعمال في العام الماضي إلى ما يقارب 100 شركة.



وتعليقاً على أداء المؤسسة خلال العام 2023 وما حققته من إنجازات تخدم التوجهات الاستراتيجية لاقتصاد دبي، قال سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "نعمل في ضوء رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو تحقيق الهدف الذي قامت من أجله المؤسسة وهو توفير الدعم لرواد الأعمال بما يسهم في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، كون هذا القطاع يُعد من الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة".

وأشار الجناحي إلى أن عام 2023 كان استثنائياً، لأنه تزامن مع إطلاق أجندة دبي الاقتصادية D33 ، حيث تواصل المؤسسة سعيها لتحقيق مستهدفات الأجندة الاقتصادية في تعزيز مكانة دبي كمركز رئيس للأعمال وبيئة داعمة للشركات الناشئة والأفكار المبتكرة واستقطاب المواهب في مختلف التخصصات. ولقد واصلت المؤسسة في العام الماضي مهامها وبرامجها في توفير الدعم المالي والفني لمساعدة رواد الأعمال الإماراتيين والشركات الجديدة، علاوة على تحديد الفرص الاستثمارية، لدفع عجلة النمو في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة منها في العام الجاري والبناء على ذلك في السنوات المقبلة.



20 عاماً من الإنجازات



نجحت المؤسسة منذ تأسيسها في العام 2002 وحتى نهاية العام 2023 في دعم 16,443 شركة محلية، بينما وصل العدد الإجمالي لرواد الأعمال الإماراتيين المستفيدين من خدماتها منذ التأسيس إلى 50,131 رائد أعمال. كما ارتفع إجمالي قيمة الدعم المُقدّم من المؤسسة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية منذ بداية اضطلاع المؤسسة بمهامها إلى 1.5 مليار درهم.

وقد بلغ عدد رواد الأعمال الذين استفادوا من خدمات التدريب وبرامج الدبلوم على مدار تلك السنوات 46,209 رائد أعمال. كما وصل عدد المشاريع التي استفادت من الدعم المالي من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 118 مشروعاً بقيمة 103,146,208 مليون درهم، وبلغ إجمالي عدد الأعضاء المستفيدين من خدمة الترويج التجاري لرواد الأعمال منذ إطلاقها 3,400 مستفيداً.





مشاريع ومبادرات





وفي شهر يونيو 2023، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي النموذج المستقبلي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتسعى دبي من خلال النموذج الاستراتيجي، المنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 إلى إنشاء 27 ألف شركة إماراتية جديدة وتمكين 8,000 رائد أعمال إماراتي ودعمهم في توفير 86 ألف فرصة عمل جديدة، والمساهمة بنحو 9 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدبي. ويتماشى ذلك مع الأهداف الطموحة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمضاعفة الإنجازات التي حققتها المؤسسة على مدار العشرين عاماً الماضية من 13 ألف إلى 27 ألف شركة جديدة، في غضون عشر سنوات.





شبكة حاضنات الاعمال





تتبنى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة العديد من المبادرات والبرامج، بدءاً من البحث عن وتحديد الموهوبين في مجال ريادة الأعمال، واحتضان أفكار الأعمال ذات الطابع المبدع وغير التقليدي، وانتهاءً بتوفير دعم متواصل للشركات طوال مسيرة نموها وتوسعها. وترحب شبكة دبي لحاضنات الأعمال المعتمَدة في الإمارة، والتي تضم 17 حاضنة، بجميع الأفكار المبتكرة لاختبار مفهومها وتوفير الموارد اللازمة لتطويرها وتحويلها إلى مشاريع ذات جدوى تجارية مجزية.

وقد تم اعتماد 6 من تلك الحاضنات في مؤسسات تعليمية من جامعات ومدارس، وذلك تماشيا مع "وثيقة الخمسين".

وينسجم ذلك مع الدور المحوري لتلك الحاضنات في دعم تنفيذ مخرجات المبدأ السادس من الوثيقة، المتمثل في تحويل الجامعات الوطنية والخاصة إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة تشجع الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال عبر برنامج حاضنات الجامعات. ويمثل توفير حاضنات الأعمال ضمن الجامعات مبادرة نوعية لتطوير البنية التحتية في مؤسسات التعليم، بهدف توظيف المواهب الشابة، وتشجيعهم على التفكير المبتكر، وكذلك الدخول في عالم ريادة الأعمال في سن مبكرة، مع توفير الدعم اللازم في بداية تأسيس شركاتهم الخاصة.



حتّا والفرص الواعدة





ساهم إنشاء مركز تسهيل لريادة الأعمال ودعم مشاريع شباب حتّا الكائن في مركز حتّا المجتمعي، في تمكين رواد الأعمال من سكان أهالي منطقة حتّا من البدء في مشاريعهم وتحويل أفكارهم إلى إنجازات ملموسة، إذ أصبح بإمكانهم الاستفادة من خدمات المؤسسة الذكية في الطابق الأرضي في المركز لإصدار الرخص التجارية المعفاة والتي تشمل رخص انطلاق عبر منصة استثمر في دبي،

فيما يوفر المركز قاعات متعددة الاستخدام وغرفة اجتماعات من أجل إيجاد المساحة اللازمة لرواد الأعمال لعقد اجتماعاتهم وفعاليات الأعمال الخاصة بهم.



وقامت المؤسسة بتنظيم الدبلوم المهني المعتمد لريادة الأعمال في المجالين "التجاري" و"الزراعي" كونهما من الأنشطة الاقتصادية وثيقة الصلة بمنطقة حتّا، وشارك فيهما أكثر من 100 مواطن يديرون أكثر من 50 مشروعاً. كذلك تعنى المؤسسة بتدريب وتأهيل شباب حتّا لتمكين الراغب منهم في الدخول إلى مجال ريادة الأعمال سواء بالبدء بمشاريعهم الخاصة أو توسيع نطاق ما هو قائم منها.

ونظمّت المؤسسة دورات تدريبية وبرامج تخصصية قدمت خلالها الكثير من النصائح والإرشادات والمعلومات المفيدة لرواد الأعمال من أهالي حتّا، بما في ذلك تنظيم 19 ورشة عمل حضرها أكثر من 400 مشارك، فيما تم تنظيم برنامجين تخصصين، إضافة إلى تنظيم العديد من دورات التدريب استهدفت رواد الأعمال وركزت على التفكير الإبداعي في ريادة الأعمال، والإدارة القائمة على الإبداع، والتجارة الإلكترونية، بهدف تطوير مهارات المتدربين وصقل مهاراتهم.



تعزيز جاهزية الشركات الوطنية



وأطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من عام 2023 برنامج رفع جاهزية التوريد بالتعاون مع المعهد القانوني للشراء والتوريد، والهادف إلى تمكين الموردين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الإماراتية لمواكبة معايير سلاسل التوريد العالمية. وتم تنظيم مجموعة من ورش العمل بمشاركة 41 شركة صغيرة ومتوسطة لمناقشة احتياجاتها علاوة على تنظيم جلستي نقاش مع 32 من خبراء ومسؤولي قطاع المشتريات من 25 جهة عامة وخاصة للاستفادة من خبراتهم وآرائهم. وتعتزم المؤسسة استناداً إلى النتائج والتوصيات إطلاق مشاريع جديدة لدمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد المحلية، وتتضمن هذه المشاريع:

- برنامج بناء قدرات سلاسل التوريد، وهدفه تعزيز إمكانات سلسلة توريد الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدراتها التنافسية من خلال خدمات استشارية وورش عمل تدريبية، لتوفير فهم شامل لحركة السوق وسلوكيات المستهلكين وتوجهات القطاع.

- المنصة الرقمية للموردين وهي منصة مركزية لتصنيف أعضاء المؤسسة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الإماراتية ما يسمح بالحصول على التقييمات من المشترين من القطاعين العام والخاص، وتحسين تبادل الخبرات والابتكار بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.







الترويج للمشاريع الأعضاء



معرض"جلفود"



استعرضت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة منظومة ريادة الأعمال في قطاع المأكولات والمشروبات خلال الدورة الـ 28 من "جلفود"، المعرض الأبرز من نوعه في العالم، وتم تمثيل المؤسسة خلال المعرض عن طريق 10 شركات. وحرصت المؤسسة على المشاركة في دورات المعرض منذ أكثر من 10 سنوات، ممّا ساهم في دعم أكثر من 120 شركة من أعضائها تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها خلال هذه الفعالية السنوية الرائدة.

القرية العالمية



عزّزت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، شراكاتها مع القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، وذلك من خلال اتفاقية تعاون لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين خلال فعاليات الموسم الثامن والعشرين للقرية العالمية والتي انطلقت منتصف شهر أكتوبر الماضي والمستمرة حتى 28 أبريل الجاري.



وتواصل المؤسسة دعم رواد الأعمال، حيث بلغ عدد المشاريع التي شاركت في القرية العالمية أكثر من 730 مشروعا منذ عام 2005. وتسعى المؤسسة من هذه المشاركات إلى تمكين المنتج المحلي، وتعزيز وجوده في مختلف المحافل محلياً وعالمياً، إذ تعد القرية العالمية واحدة من المحطات المهمة لأصحاب المشاريع المبتكرة والطموحة، التي ترغب في التنافس واستدامة أعمالها مستقبلاً.





"إكسباند نورث ستار 2023"





شاركت المؤسسة في معرض "إكسباند نورث ستار 2023"، وهو من أكبر التجمعات في العالم للشركات الناشئة والمستثمرين، وساهمت دورته الماضية في تأسيس علاقات مهمة بين الجهات الحكومية المعنية، والمستثمرين، وكذلك مسرعات الأعمال. وقد عرض جناح المؤسسة أفضل الشركات الناشئة والحاضنات الإماراتية ضمن شبكتها الواسعة في هذا الحدث، ما مكنهم من استكشاف الفرص والانطلاق في قطاع الأعمال بدبي.

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