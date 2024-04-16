بوكيتينو مدرب تشيلسي غاضب من لاعبيه بسبب شجار على تنفيذ ركلة جزاء

كان ينبغي على ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي أن يكون سعيدا بعد فوز فريقه الساحق 6-صفر على إيفرتون أمس الاثنين، لكن بدلا من الاحتفال برباعية كول بالمر وأدائه الرائع شعر بالغضب من شجار لاعبيه على أرض الملعب.

وتقدم تشيلسي 4-صفر بعد ثلاثية بالمر في الشوط الأول وهدف نيكولاس جاكسون عندما حصل الفريق على ركلة جزاء إثر عرقلة نوني مادويكي في المباراة التي أقيمت الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج.

ودخل جاكسون ومادويكي في شجار على الكرة بينما كان ينتظر الحكم قرار تقنية الفيديو، فيما كان بالمر المتخصص في تنفيذ ركلات الجزاء يقف بجانبهما في حيرة من أمره.

وفي النهاية اضطر القائد كونور جالاجر للتدخل وإبعاد الثنائي ومنح الكرة إلى بالمر الذي نفذ الركلة بنجاح ليسجل تاسع أهدافه من تسع ركلات جزاء في الدوري.

وقال بوكيتينو للصحفيين "اللاعبون يعرفون أن بالمر صاحب الترتيب الأول في تنفيذ ركلات الجزاء. أنا منزعج للغاية من الموقف والصورة التي أرسلناها إلى كل دولة تشاهدنا - أريد الاعتذار.

"لا يمكنك التصرف بهذه الطريقة، ومن العار الحديث عن ذلك بعد هذه المباراة التي لا تصدق. يحتاج اللاعبون إلى إظهار تعطشهم للتسجيل ولكن ليس بهذا الموقف. لن أقبل هذا مرة أخرى. أعد بذلك".

وأشاد المدرب الأرجنتيني بجالاجر لتدخله وتركه اللاعبين في موقف لا يحسدون عليه.

وقال "في بعض الأحيان بالنسبة للاعبين الشبان، تكون الأمور الشخصية أهم من الفريق لكنهم بحاجة إلى معرفة أنهم يحتاجون للأداء من أجل الفريق والتعلم بسرعة.

"هذه هي الأشياء التي نأخذها في الاعتبار للموسم المقبل. إذا لم يتعلموا، فنعم، سنتخذ بعض القرارات. عندما تسألني عن سبب عدم ثبات المستوى أو عدم أدائنا في بعض الأحيان، فذلك بسبب المعايير وهم بحاجة إلى التعلم بسرعة لأن متطلبات البطولة عالية للغاية".

وعندما تطرق في النهاية إلى أداء بالمر، بدا أن المدرب الأرجنتيني يشعر أن ليلة وموسم لاعب الوسط مذهلين كما كان متوقعا تقريبا.

وقال عن بالمر، الذي تساوى في رصيد الأهداف مع إرلينج هالاند في صدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 20 هدفا لكل منهما، "لقد كان لاعبا يتمتع دائما بالقدرة على تسجيل الأهداف عندما كان في مانشستر سيتي، لكني أعتقد أن الطريقة التي تأقلم بها رائعة.

"إنه مذهل بالنسبة للفريق وله ويثبت أن النادي اتخذ القرار الصحيح بالتعاقد معه. بشكل عام أنا سعيد بالأداء. لقد أظهرنا أسلوبا مختلفا عما كنا عليه أمام شيفيلد يونايتد، لقد تحسننا في مجالات مختلفة وكانت المباراة مثالية".

وتعادل تشيلسي مع مضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب 2-2 يوم الأحد الماضي بعد أن تلقت شباكه هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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