حريق ضخم في مبنى البورصة التاريخي في الدنمارك

اندلع حريق في مبنى البورصة التاريخي في

كوبنهاجن، وهو احد أقدم المباني في العاصمة الدنماركية، مما تسبب في انهيار قمته .

وبعد ساعات من اندلاع الحريق، مازال الدخان وألسنة اللهب يتصاعدان من المبنى، كما احتشد الأشخاص في موقع الحريق.

ووفقا لإدارة الإطفاء، فإن الحريق آتي بالفعل على نصف المبنى بحلول منتصف اليوم. وقد ألحق الحريق الضرر بالهياكل الداعمة، حسبما قالت الإدارة لاحقا، مؤكدة أن هذا الجزء من المبنى الذي يعود إلى 400 عام احترق بصورة سيئة.

مع ذلك، قالت إدارة الطوارئ إنها لم تتوقع في البداية انهيار المبني بأكمله. وذكرت وسائل الإعلام الدنماركية أنه تم إرسال نحو 120 رجل إطفاء و نحو 60 من أفراد القوات المسلحة إلى موقع الحريق.

ويضم المبنى مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية، من بينها لوحة زيتية تعود للقرن التاسع عشر بعنوان" من بورصة كوبنهاجن" للرسام بيدير كروير، حيث شوهد عدد من الأشخاص وهم يحملونها إلى خارج المبنى.

وأعلنت الشرطة في منشور عبر منصة " إكس" أنه تم تطويق عدة شوارع والمنطقة المحيطة بالمبنى.

وأعرب وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن عن صدمته .

وكتب في منشور عبر منصة " إكس " " صور مروعة من مبنى البورصة. أمر محزن للغاية. مبنى أثر يعني الكثير بالنسبة لنا. هذه اللحظة مثل احتراق كنيسة نوتردام "، حيث قارن الحريق بما تعرضت له الكنيسة منذ خمسة أعوام.

ومن المتوقع إعادة فتح كاتدرائية نوتردام في ديسمبر المقبل بعد انتهاء أعمال إعادة الهيكلة.

وكتب ملك الدنمارك فريدريك العاشر عبر منصة " إكس" " جزء مهم من تراثنا المعماري اندلعت فيه النيران ومازالت مشتعلة".

وقال الملك إن قمة المبنى، التي انهارت الآن، ساعدت في تشكيل منظر المدينة وتعريف كوبنهاجن على أنها " مدينة الأبراج".

كما أعربت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن عن صدمتها. وكتبت عبر تطبيق " انستجرام " " نشاهد الآن صورا مروعة. جزء من تاريخ الدنمارك يحترق".

وأضافت" مبنى البورصة يعد واحدا من أبرز المباني في كوبنهاجن. رمز 400 عام من تاريخ الأعمال في الدنمارك. تراث ثقافي لا يمكن تعويضه. رؤية هذه الصورة مؤلمة".

في نفس الوقت، تقدمت بالشكر لإدارة الإطفاء والشرطة والجميع" الذين قاوموا النيران بشجاعة".ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق.

وقد تم إخلاء جناح من قصر كريستيانسبورج، حيث تقع مكاتب عدد من نواب البرلمان والصحفيين، خلال الصباح بسبب الحريق.

ويشار إلى أن القصر نفسه يأوي البرلمان الدنماركي.

مع ذلك، أعلنت شرطة كوبنهاجن عبر منصة " إكس" أنها سوف تجلي مباني وزارة المالية.

ويقع مبنى البورصة على الجزء الشرقي لجزيرة سلوتسلومين، مقابل البنك الوطني الدنماركي، كما أنه يعد مقصدا سياحيا. وتعد قمة المبنى، وهي عبارة عن أربع ذيول متشابكة لتنانين، رمزا للمدينة.

ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق. ويذكر أنه تم الانتهاء من بناء المبنى في عام 1625، ويعد من أقدم المباني في كوبنهاجن. ويخضع المبنى حاليا لأعمال تجديد، وأصبح مغطي بالسقالات.

وتهدف أعمال التجديدات لتصحيح أعمال سابقة تم تنفيذها في القرن التاسع عشر، وإعادة واجهة المبنى لمظهرها الأصلي.





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