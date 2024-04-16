بالمر يشكر تشيلسي على منحه الفرصة للتألق في الدوري الإنجليزي



يشعر كول بالمر، لاعب فريق تشيلسي، بالامتنان للفرصة التي منحها له فريقه للانضمام لصفوفه، وذلك عقب تسجيله 4 أهداف (سوبر هاتريك)، في فوز الفريق اللندني 6 / صفر على ضيفه إيفرتون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونصب بالمر، خريج أكاديمية فريق مانشستر سيتي الذي انضم لتشيلسي الصيف الماضي، نفسه بطلا للقاء، الذي جرى أمس الاثنين على ملعب (ستامفورد بريدج) في العاصمة البريطانية لندن.

وافتتح بالمر التسجيل بهدف رائع، قبل أن يحرز هدفا آخر من ضربة رأس، ثم سجل ثالث أهدافه بعدما استفاد من خطأ ارتكبه جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون، ثم اختتم أهدافه من خلال ركلة جزاء.

وتعتبر هذه هي الثلاثية الثانية على التوالي لبالمر على ملعب تشيلسي، بعد أهدافه الثلاثة في مرمى مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال بالمر للموقع الألكتروني الرسمي لتشيلسي: "اتخاذ قرار القدوم إلى هنا كان قرارا كبيرا بالنسبة لي ولعائلتي، لكنني أردت فقط أن ألعب كرة القدم. أنا ممتن لتشيلسي على هذه الفرصة وأنا أشعر بالبهجة".

أضاف اللاعب الشاب في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "لقد بدأنا بشكل جيد وسجلنا ثلاثية. أعتقد أن الفريق كان بحاجة لذلك بعد يوم الأحد الماضي (التعادل مع شيفيلد يونايتد) وبعض المباريات السابقة التي قدمناها. لقد قمنا بعمل جيد الليلة. كانت مباراة رائعة بالنسبة لي وللفريق".

وأظهر بالمر مهارة رائعة في هدفه الأول بعد أن تجاوز جاراد برانثويت، حيث تلقى تمريرة من زميله نيكولاس جاكسون قبل أن يسدد تصويبة لولبية مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى السفلية.

أضاف بالمر /21 عاما/ "أعتقد أن الهدف الأول هو المفضل بالنسبة لي في هذا اللقاء".

وأوضح "باعتبارك مهاجم، فأنت تريد دائما مساعدة الفريق بالأهداف والتمريرات الحاسمة، لكن تركيزي الأساسي كان اللعب بشكل جيد ومحاولة الوصول إلى المناطق الهامة في الملعب لتسجيل الأهداف".

من جانبه، أثنى الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتشيلسي، بأداء بالمر، الذي يتقاسم الآن صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، برصيد 20 هدفا لكل منهما.

وصرح بوتشيتينو "لا أحكم على اللاعب عندما نتعاقد معه، لكني توقعت الأفضل. هذا لا يفاجئنا، إنه لاعب لديه القدرة على تسجيل الأهداف عندما كان يلعب في مانشستر سيتي. كانت لديه القدرة على التسجيل بسهولة".

وأشار "إنه يتصرف كأفضل هداف وأعتقد أن هذا أمر رائع بالنسبة للفريق وله".

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