محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة سُقيا الإمارات

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (31) لسنة 2024 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة "سُقيا الإمارات" برئاسة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.



ونصّ المرسوم على أن يضم المجلس في عضويته ممثلاً عن كل من: وزارة الخارجيّة، وهيئة الهلال الأحمر، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، وثلاثة ممثلين عن هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسسة.







وتتم تسمية ممثلي الجهات الأعضاء في مجلس أمناء المؤسسة من قِبَل مسؤوليها، على أن يكونوا من شاغلي الوظائف العُليا التي لا تقل عن درجة مدير تنفيذي أو ما في حكمها.



ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

يُذكر أن مؤسسة سُقيا الإمارات، تعمل تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتأسست في سنة 2015 كمؤسسة غير ربحية وتعمل بصورة رئيسية في مجال الأبحاث المتعلقة بتنمية الحلول اللازمة لمواجهة مشاكل شُح المياه وتوفير المياه الصالحة للشرب لمساعدة المجتمعات التي تعاني من نقص

وتلوث مياه الشرب، حيث تمكنت المؤسسة حتى اليوم من التأثير إيجاباً على حياة الملايين في مناطق مختلفة حول العالم.

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