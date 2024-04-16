Thursday, 18 April 2024 10:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السبايلة: أهمية زيارة الرئيس العراقي للأردن لرفع مستوى التحالف السياسي في هذه المرحلة

4/16/2024 9:06:56 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، يبدأ زيارة عمل إلى برلين، يلتقي خلالها نظيرته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.
  • الجيش يؤكد عدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني من أي طرف ولأي غاية تعليقا على تحليق طائراته في وقت مبكر فجر اليوم.
  • الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى قطاع غزة عبر جسر الملك حسين، مكونة من 75 شاحنة.
  • بدء صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر كانون الأول/ للربع الأخير من العام 2023، بعد غد الخميس.
  • الدوريات الخارجية تتعامل خلال ال 24 ساعة الماضية مع حادثي تدهور على طرق خارجية نتج عنها 6 اصابات.
  • وسائل إعلام إسرائيلية تكشف عن أن الاحتلال يعتزم نصب 10 آلاف خيمة قرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال أسبوعين، تمهيدا لاجتياح جيشه المدينة بريا.
  • يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. السبايلة: أهمية زيارة الرئيس العراقي للأردن لرفع مستوى التحالف السياسي في هذه المرحلة 04/16/2024 - 15:21 عمان ن

    قال المحلل السياسي الدكتور عامر السبايلة إن أهمية زيارة الرئيس العراقي للأردن تأتي برفع مستوى التحالف السياسي في هذه المرحلة.

    و إن هناك ملفات عدة تحملها زيارة الرئيس العراقي للأردن تتعلق بطابع التنسيق والأمن والمواقف ومتعلقة أيضا بفرص اقتصادية مستقبلية.


    Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · محلل سياسي: أهمية زيارة الرئيس العراقي للأردن تأتي برفع مستوى التحالف السياسي في هذه المرحلة أخبار أضف تعليقك Radio Al-Balad

    MENAFN16042024000209011053ID1108100462


    •

    إخلاء المسؤولية القانونية:
    تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

    Tags

    Label

    Comments

    No comment

    Category

    Date

    النشرة الإخبارية



    آخر الأخبار

    البحث