السبايلة: أهمية زيارة الرئيس العراقي للأردن لرفع مستوى التحالف السياسي في هذه المرحلة

(MENAFN
- Amman Net)
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، يبدأ زيارة عمل إلى برلين، يلتقي خلالها نظيرته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.
الجيش يؤكد عدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني من أي طرف ولأي غاية تعليقا على تحليق طائراته في وقت مبكر فجر اليوم.
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى قطاع غزة عبر جسر الملك حسين، مكونة من 75 شاحنة.
بدء صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر كانون الأول/ للربع الأخير من العام 2023، بعد غد الخميس.
الدوريات الخارجية تتعامل خلال ال 24 ساعة الماضية مع حادثي تدهور على طرق خارجية نتج عنها 6 اصابات.
وسائل إعلام إسرائيلية تكشف عن أن الاحتلال يعتزم نصب 10 آلاف خيمة قرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال أسبوعين، تمهيدا لاجتياح جيشه المدينة بريا.
يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. السبايلة: أهمية زيارة الرئيس العراقي للأردن لرفع مستوى التحالف السياسي في هذه المرحلة 04/16/2024 - 15:21 عمان ن
قال المحلل السياسي الدكتور عامر السبايلة إن أهمية زيارة الرئيس العراقي للأردن تأتي برفع مستوى التحالف السياسي في هذه المرحلة.
و إن هناك ملفات عدة تحملها زيارة الرئيس العراقي للأردن تتعلق بطابع التنسيق والأمن والمواقف ومتعلقة أيضا بفرص اقتصادية مستقبلية.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · محلل سياسي: أهمية زيارة الرئيس العراقي للأردن تأتي برفع مستوى التحالف السياسي في هذه المرحلة أخبار أضف تعليقك Radio Al-Balad
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