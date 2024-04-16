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انكماش اقتصاد الاحتلال 21% خلال الربع الأخير من 2023

4/16/2024 9:06:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثرت الحرب في غزة على النمو الاقتصادي للاحتلال في آخر 3 أشهر من عام 2023 بشكل أكبر قليلاً مما كان متوقعاً.
وقال المكتب المركزي للإحصاء العالمي، في ثالث تقدير له، إن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي انكمش 21% في الربع الأخير على أساس سنوي، مقارنة بالربع الثالث من 2022، حيث جاء ذلك بعد انخفاض بنسبة 19.4% في التقدير الأولي الذي تم تعديله الشهر الماضي.


وأدت الحرب إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5% في الصادرات، وبنسبة 26.9% في الإنفاق الخاص، وبنسبة 67.9% في الاستثمار في الأصول الثابتة، وبنسبة 42.4% في الواردات.


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