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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

4/16/2024 9:06:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 16 - 4 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، فضلا عن مواجهة العين ضد الهلال في دوري أبطال آسيا.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

برشلونة X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
بوروسيا دورتموند X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

فاماليكاو X سبورتنج لشبونة – الساعة 10:15 مساء
مواعيد مباريات الدوري القطري والقنوات الناقلة

الشمال X الوكرة – الساعة :6:30 مساء على قناة الكأس القطرية
المرخية X الغرافة – الساعة 8:30 مساء على قناة الكأس القطرية
مواعيد مباريات كأس الجزائر والقنوات الناقلة

اتحاد الجزائر X اتحاد بسكرة – الساعة 10:30 مساء على الجزائرية
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

العين X الهلال – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS AFC
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة

العهد اللبناني X النهضة العماني – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS 1 AFC

ملاعب

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