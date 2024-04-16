حكيمي يعلق على مواجهة سان جيرمان وبرشلونة الحاسمة في دوري الأبطال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفع الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، الدولي المغربي أشرف حكيمي، راية التحدي قبل مواجهة برشلونة، غدا الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وخسر سان جيرمان على أرضه أمام برشلونة في مباراة الذهاب منتصف الأسبوع الماضي بنتيجة 2-3 ويتحتم على الفريق الباريسي التعويض في لقاء العودة ببرشلونة.



وقال حكيمي في مؤتمر صحفي عشية المباراة المرتقبة "لدينا إصرار ورغبة كبيرة في تعويض خسارتنا بمباراة الذهاب، جئنا للفوز في برشلونة والتأهل لقبل النهائي من كتالونيا".

وأضاف "تحدثنا سويا عما نحتاجه في المباراة الثانية، وشجعنا أنفسنا وكلنا تركيز ورغبة ونعمل بجدية لتحقيق الفوز".

وشدد النجم المغربي الذي غاب عن مواجهة الذهاب بسبب الإيقاف: "بالتأكيد كنت أريد المشاركة ذهابا ومساعدة فريقي، لكننا قدمنا أداء جيدا ولم نفز، وغدا فرصة لنجوم باريس لتقديم أفضل ما لديهم للفوز".

وأوضح "مبابي (نجم باريس سان جيرمان) متحفز ويعمل بشكل جيد مثل كل اللاعبين، وحان الوقت لإثبات أننا جاهزون وقادرون على تحقيق الفوز وتحسين الصورة بعد مباراة الذهاب".

وأكمل الدولي المغربي: "أعتقد أننا لن نتأثر بأي استقبال عدائي لمبابي في كتالونيا، فالمباراة ستكون بين فريقين من 11 لاعبا داخل الملعب، والجماهير لن تنزل من المدرجات".

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