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3 أندية ترغب في خطف منبوذ الريال

4/16/2024 9:06:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ديفينسا سنترال أن إدارة ريال مدريد توصلت بثلاثة عروض للتخلي عن النجم التركي أردا غولر في الصيف المقبل.
وقالت الصحيفة إن مصير الدولي التركي على وشك أن يُحسم بعد العرض المثير للاهتمام المقدم من ألمانيا والذي يعكف فلورنتينو بيريز على دراسته والموافقة عليه.
وتابعت أن النادي "الملكي" تلقى 3 عروض من أجل بيع أردا غولر في يونيو (حزيران) المقبل.
وأكدت أن رئيس "الميرينغي" فلورنتينو بيريز ينظر إلى إحداها بشكل إيجابي للغاية.
وعاش النجم التركي موسماً متقلباً مليئاً بالنجاحات والإخفاقات داخل ريال مدريد.
فرغم الإصابات الكثيرة التي تعرض لها غولر في بداية الموسم، فقد تمكن النجم التركي الواعد من إثبات قيمته وجودته للفريق، بأداء وضعه في دائرة الضوء في ثلاثة أندية مهمة، من بينها بطل "البوندسليغا" باير ليفركوزن.
وواصلت ديفينسا سنترال أن ميلان بدوره دخل سباق التعاقد مع غولر، حيث يستغل النادي الإيطالي علاقاته المتميزة مع بيريز للفوز بخدمات اللاعب البالغ 19 عاماً.
وأشارت كذلك، إلا أن بروسيا دورتموند بدوره يرغب في الفوز بصفقة الموهوب التركي خلال نافذة يونيو (حزيران) المقبل.

ملاعب

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