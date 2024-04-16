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دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحصل على شهادة الآيزو لإدارة أمن المعلومات

4/16/2024 9:06:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسلّم مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي شهادة ISO 27001 المتخصصة في إدارة أمن المعلومات التي حصلت عليها الدائرة، بعد تحقيقها لشروط ومتطلبات الحصول على الشهادة واجتيازها بنجاح فحص معيار ISO 27001.


وقال أبو علي، إن هذا الإنجاز الهام يؤكد على كفاءة نظام إدارة المخاطر السيبرانية وتفاني الدائرة وحرصها الذي توليه لتأمين إدارة البيانات في الحفاظ على معايير صارمة لأمن وامان المعلومات وكذلك التزامها التام بضمان سرية ونزاهة وتوفر المعلومات الحيوية وتحقيق الدائرة لجميع متطلباًت وضوابط المعيار ISO 27001.


وأضاف أن حصول الدائرة على هذه الشهادة يسلط الضوء على ما تظهره الدائرة من حرص في حماية البيانات المالية وتعزيز تدابير الأمان، ويبرز مكانتها كمؤسسة حكومية رائدة ومتميزة في دعم ممارسات إدارة البيانات الآمنة في الأردن، ويشير الى التزامها التام بالامتثال للمعايير العالمية.


وأشاد أبو علي خلال اللقاء بدعم الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ومشروع الإدارة المالية العامة والإدارة في الشراكة بالإصلاحات التي تنفذها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في جميع المجالات الفنية والإدارية والمالية.

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