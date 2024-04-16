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الدوسري على رأس التشكيل المتوقع للهلال أمام العين

4/16/2024 9:06:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل الهلال مسيرته الناجحة محليا وقاريا مع دخوله الأمتار الأخيرة من الموسم، ويستكمل الأزرق مشواره بلقاء من العيار الثقيل، مساء الثلاثاء، ضد العين الإماراتي.
وسيلتقي الفريقان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا (منطقة الغرب)، في ستاد هزاع بن زايد.
وتأهل العين إلى نصف النهائي على حساب النصر السعودي الذي هزمه ذهابا 1-0، وإيابا بركلات الترجيح 3-1 بعد خسارته في الوقتين الأصلي والإضافي 3-4.
ببنما تجاوز الهلال مواطنه الاتحاد، بالفوز عليه ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 2-0.
ومن المتوقع أن يدخل البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال، المباراة بالتشكيل التالي:
حارس المرمى: محمد العويس.
الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.
الوسط: روبين نيفيز، ميلينكوفيتش سافيتش، مالكوم، ميشيل ديلجادو، سالم الدوسري.
الهجوم: صالح الشهري.

ملاعب

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