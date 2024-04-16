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الجيش الإسرائيلي يشن غارات داخل الأراضي اللبنانية

4/16/2024 9:06:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية ببدء الجيش شن غارات داخل الأراضي اللبنانية عقب انفجار مسيرتين في الجليل.
من جهته، أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصدر طبي بمقتل شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة عين بعال جنوبي لبنان.













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