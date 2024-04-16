الجيش الإسرائيلي يشن غارات داخل الأراضي اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يشن غارات داخل الأراضي اللبنانية
التاريخ
4/16/2024 9:06:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية ببدء الجيش شن غارات داخل الأراضي اللبنانية عقب انفجار مسيرتين في الجليل.
من جهته، أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصدر طبي بمقتل شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة عين بعال جنوبي لبنان.
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