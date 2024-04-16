Thursday, 18 April 2024 10:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية

4/16/2024 9:06:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الغربي وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .


وأعلن حزب الله أنه هاجم بمسيرات انقضاضية منظومة الدفاع الصاروخي في بيت هيلل، قائلا إن الهجوم أوقع قتلى وجرحى.

وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بإصابة 3 إسرائيليين في انفجار مسيرة أطلقت من لبنان على بيت هيلل قرب كريات شمونة.

MENAFN16042024000208011052ID1108100452

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث