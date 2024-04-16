إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية

MENAFN - Al Wakeel News)اطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الغربي وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .



وأعلن حزب الله أنه هاجم بمسيرات انقضاضية منظومة الدفاع الصاروخي في بيت هيلل، قائلا إن الهجوم أوقع قتلى وجرحى.

وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بإصابة 3 إسرائيليين في انفجار مسيرة أطلقت من لبنان على بيت هيلل قرب كريات شمونة.