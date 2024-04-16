إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الغربي وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وأعلن حزب الله أنه هاجم بمسيرات انقضاضية منظومة الدفاع الصاروخي في بيت هيلل، قائلا إن الهجوم أوقع قتلى وجرحى.
وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بإصابة 3 إسرائيليين في انفجار مسيرة أطلقت من لبنان على بيت هيلل قرب كريات شمونة.
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