إكس تفرض رسوماً على المستخدمين الجدد

MENAFN - Al Wakeel News)يخطط رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لفرض رسوم على مستخدمي منصة إكس الجدد لتمكينهم من النشر على الشبكة الاجتماعية وللحد من مشكلة حسابات النشر التلقائي المسيئة.



وفي معرض رده عن التغييرات الأخيرة على المنصة، قال ماسك إن فرض رسوم صغيرة على الحسابات الجديدة هو "الطريق الوحيد" لوقف "هجوم الـ"بوتس"، مضيفاً: "يمكن للذكاء الاصطناعي الحالي (ومزارع الترويج التلقائي المسيء - ترول) أن يجتاز سؤال "هل أنت روبوت" بسهولة"، مشيراً إلى أدوات مثل CAPTCHA الشهيرة.



وفي رد على مستخدم آخر، أشار ماسك إلى أن الحسابات الجديدة ستكون قادرة على النشر بعد مرور 3 أشهر على إنشائها من دون دفع رسوم.



وكما هو الحال مع العديد من الإعلانات المتعلقة بالمنصة الاجتماعية، لا توجد تفاصيل في الوقت الحالي حول متى سيتم تطبيق هذه السياسة وما الرسوم التي قد يضطر المستخدمون الجدد لدفعها.



يذكر أنه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدأت إكس في فرض 1 دولار أمريكي سنويًا على المستخدمين الجدد من نيوزيلندا والفلبين، وقد يقوم ماسك بتوسيع صلاحية بتطبيق رسوم مماثلة في مناطق أخرى.

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