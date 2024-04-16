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الغذاء والدواء : اغلاق 45 منشأة غذائية مخالفة خلال رمضان

4/16/2024 9:06:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء 45 منشأة غذائية مخالفة لوجود سلبيات حرجة خلال شهر رمضان المبارك، فيما أوقفت 434 منشأة أخرى عن العمل، وذلك ضمن نحو 9632 جولة تفتيشية نفذتها فرقها الرقابية في 13 فرعًا من فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.


وبين مدير عام المؤسسة، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية المناطق أتلفت خلال جولاتها التفتيشية ما يزيد عن 183 طنًا من المواد الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية والمعدة في ظروف صحية سيئة، ونحو 11 ألف لتر من المواد الغذائية السائلة ونحو 29 ألف لتر من العصائر الرمضانية، كما حجزت نحو 62.5 طنًا من الأغذية و1943 لترًا من المواد السائلة المتداولة في الأسواق، فضلا عن سحب 677 عينة من المواد الغذائية المتداولة لغايات الفحص المخبري.


وأضاف مهيدات أن الحملة الرقابية سجلت ضمن نتائجها ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الزيارات بنسبة 27.7% وبواقع 2088 زيارة مقارنة بعدد الزيارات التي تم تنفيذها خلال رمضان الماضي. ومع ذلك، لم تتجاوز الزيارات التفتيشية التي نتج عنها إغلاق المنشآة لوجود مخالفات تستدعي الإغلاق نسبة 0.5% من إجمالي الزيارات، لافتًا إلى انخفاض حالات إغلاق المنشآت بنسبة تزيد عن 43.75 % مقارنة برمضان الماضي، مما يعكس كفاءة التفتيش والرقابة الصارمة التي تفرضها المؤسسة والتزام القائمين على المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية، فضلا عن كفاءة الحملة التوعوية التي أطلقتها المؤسسة لشهر رمضان لتفادي سلبيات ومخالفات رمضان الماضي.


هذا وواصلت المؤسسة، تنفيذ خطتها الرقابية الخاصة بفترة عيد الفطر المبارك لاستمرار عمليات مراقبة وتتبع سلامة الغذاء وإنجاز معاملات الغذاء المستورد وتحليل العينات خلال العيد لضمان انسياب المواد الغذائية الآمنة للمواطنين، واستمرار عمليات استقبال الشكاوى وتكثيف جهود متابعتها والتعامل معها بالسرعة الممكنة.


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