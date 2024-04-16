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بوتين يحض الرئيس الإيراني على ضبط النفس

4/16/2024 9:06:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب في اتصال مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي عن أمله بممارسة جميع الأطراف في الشرق الأوسط ضبط النفس.
ونقل نفس المصدر أن الرئيس الإيراني أبلغ بوتين أن إيران لا ترغب في مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، وأن الرد الإيراني على إسرائيل كان محدودا.
وأضاف الكرملين أن الرئيسين الروسي والإيراني أكدا ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتهيئة الظروف للتوصل لتسوية دبلوماسية.













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