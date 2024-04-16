بوتين يحض الرئيس الإيراني على ضبط النفس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب في اتصال مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي عن أمله بممارسة جميع الأطراف في الشرق الأوسط ضبط النفس.
ونقل نفس المصدر أن الرئيس الإيراني أبلغ بوتين أن إيران لا ترغب في مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، وأن الرد الإيراني على إسرائيل كان محدودا.
وأضاف الكرملين أن الرئيسين الروسي والإيراني أكدا ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتهيئة الظروف للتوصل لتسوية دبلوماسية.
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