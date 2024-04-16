Thursday, 18 April 2024 10:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجرائم الإلكترونية: الحبس لعامين وغرامة مالية بآلاف الدنانير لمن ارتكب هذا الجرم!

4/16/2024 9:06:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من نشر معلومات حول الترويج أو الاتجار أو كيفية تصنيع الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو الألعاب النارية عبر الشبكة الإلكترونية أو وسائل التواصل.
وقالت الإدارة في ادراج لها عبر "فيسبوك": يعاقب كل شخص غير مصرح له بإنشاء أو إدارة موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو الإشراف عليها أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي للترويج أو الاتجار أو كيفية تصنيع الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو الألعاب النارية بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن ثلاثين ألف دينار، وذلك استنادًا للمادة 19 من قانون الجرائم الإلكترونية.




MENAFN16042024000208011052ID1108100448

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث