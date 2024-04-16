البدء بصيانة وتأهيل شارع الملك _ حسين عمان الرصيفة الزرقاء خلال 48 ساعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي بدء صيانة وتأهيل شارع الملك حسين - عمان الرصيفة الزرقاء خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وقال الزيناتي ردا على ملاحظات رصدها "برنامج الوكيل"، إن التأهيل سيشمل 12 موقعا بسحبات كاملة بقيمة تقدر بنحو 180 ألف دينار من خزينة البلدية.
وأضاف أن العمل سيكون يوميا من الساعة العاشرة ليلا ولمدة شهر واحد.
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