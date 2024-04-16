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البدء بصيانة وتأهيل شارع الملك _ حسين عمان الرصيفة الزرقاء خلال 48 ساعة

4/16/2024 9:06:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي بدء صيانة وتأهيل شارع الملك حسين - عمان الرصيفة الزرقاء خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وقال الزيناتي ردا على ملاحظات رصدها "برنامج الوكيل"، إن التأهيل سيشمل 12 موقعا بسحبات كاملة بقيمة تقدر بنحو 180 ألف دينار من خزينة البلدية.
وأضاف أن العمل سيكون يوميا من الساعة العاشرة ليلا ولمدة شهر واحد.

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