الجامعات السويسرية تُجري أبحاثًا حول أشكال جديدة للديمقراطية

MENAFN - Swissinfo) ستقوم جامعتا زيورخ وجنيف اعتبارًا من شهر نوفمبر بتجربة أشكال جديدة من الديمقراطية، عبر تدشين مشروع "مجلس المواطنين والمواطنات 2025".

English en Swiss universities research new forms of democracy through citizen council الأصلي طالع المزيدSwiss universities research new forms of democracy through citizen council

تم نشر هذا المحتوى على 16 أبريل 2024 - 14:19 3دقائق Keystone-SDA/ث.س

وسيكون الهدف من هذا المجلس استكشاف الفرص التي تتيحها هذه الصيغة من الممارسة الديمقراطية، في مناقشة وحل التحديات الاجتماعية.

وأعلنت جامعة زيورخ (UZH) وجامعة جنيف (UNIGE) ومركز دراسات الديمقراطية في آراو (ZDA) يوم الثلاثاء أن سويسرا تواجه تحديات سياسية ملحّة تصل أحياناً إلى طريق مسدود. وجاء في بيان صحفي أن“مجلس المواطنين والمواطنات” هو“صيغة واعدة” للنقاش القائم على الاحترام حول موضوع مثير للجدل أو في موضوع وصل الحوار السياسي حوله إلى طريق مسدود.

ووفقًا للمنظّمين والمنظّمات، فقد تم اختيار المواضيع التي سيناقشها المجلس مسبقًا بالتنسيق مع الأحزاب السياسية. وسيتناول مجلس المواطنين والمواطنات، المكون من مئة شخص تم اختيارهم.نّ عشوائيًا من جميع أنحاء سويسرا، الموضوع الذي تشغل اهتمام الأغلبية، في آراو.

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وقد يتناقش المشاركون والمشاركات حول أمن إمدادات الطاقة، وتمويل معاشات التقاعد، والحياد السويسري، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، أو العلاقات الثنائية بين سويسرا وأوروبا.

المجلس سيمثل جميع سكان سويسرا

يقول البروفسور دانيال كوبلر، المشارك في إطلاق المشروع في جامعة زيورخ السويسرية:”نحن لا نسعى إلى تحقيق أجندة موضوعية أو سياسية، بل نهتم بدراسة نموذج مجلس المواطنين والمواطنات في سويسرا بشكل علميّ”، كما ورد في البيان الصحفي.

” إننا مهتمون.ات بمعرفة موقف شريحة مستنيرة من السكان من الحلول السياسية الملموسة”.

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وسوف يتم تنفيذ مشروع“مجلس المواطنين والمواطنات” على المستوى الوطني في الفترة من نوفمبر 2024 إلى مارس 2025، ويهدف المشروع إلى عكس تنوع السكان في سويسرا قدر الإمكان، بالإضافة إلى ضمان مشاركة أشخاص ذوي وذوات آراء مختلفة للغاية.

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