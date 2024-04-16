طائرات إسرائيلية تقصف منازل سكنية شمال مخيم النصيرات

طائرات إسرائيلية تقصف منازل سكنية شمال مخيم النصيرات
التاريخ
4/16/2024 8:11:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة بقصف طائرات إسرائيلية منازل وعمارات سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
MENAFN16042024000208011052ID1108100134
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.