حزب الله يستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال
التاريخ
4/16/2024 8:11:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن حزب الله اللبناني استهدافه بالأسلحة الصاروخية تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا.
وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
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