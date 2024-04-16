الصفدي: تصدينا خلال الهجمة الإيرانية لما اعتبرناه خطرا على الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الأردن لن يكون ساحة حرب إقليمية.
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية، اليوم الثلاثاء، "تصدينا خلال الهجمة الإيرانية لما اعتبرناه خطرا على الأردن".
وشدد الصفدي على أن الأردن سيتصدى لأي مسيرات إسرائيلية تشكل خطرا على المملكة ومواطنيها.
وفي السياق، قال الصفدي، إن ممارسات الحكومة الإسرائيلية تقتل كل الفرص الممكنة للسلام في المنطقة.
وأضاف ،"نعمل معاً من أجل مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة، والوقف الفوري للحرب".
وأكد الصفدي أن الخطوة الأولى لوقف التصعيد بالمنطقة هي وقف الحرب بغزة.
MENAFN16042024000208011052ID1108100132
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.