الصفدي: تصدينا خلال الهجمة الإيرانية لما اعتبرناه خطرا على الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الأردن لن يكون ساحة حرب إقليمية.



وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية، اليوم الثلاثاء، "تصدينا خلال الهجمة الإيرانية لما اعتبرناه خطرا على الأردن".



وشدد الصفدي على أن الأردن سيتصدى لأي مسيرات إسرائيلية تشكل خطرا على المملكة ومواطنيها.



وفي السياق، قال الصفدي، إن ممارسات الحكومة الإسرائيلية تقتل كل الفرص الممكنة للسلام في المنطقة.



وأضاف ،"نعمل معاً من أجل مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة، والوقف الفوري للحرب".



وأكد الصفدي أن الخطوة الأولى لوقف التصعيد بالمنطقة هي وقف الحرب بغزة.