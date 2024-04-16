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هل تتعارض الخضروات الورقية مع أدوية سيولة الدم؟

4/16/2024 8:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - إذا كنت تتناول أدوية سيولة الدم، فمن المحتمل أنك سمعت الفكرة التي شاعت سابقاً عن أن تناول الخضروات الورقية الداكنة باستمرار، مثل الملفوف والبروكلي والسبانخ، يتعارض مع هذه الأدوية.
وتوصف الأدوية المضادة لتخثر الدم للمعرضين لخطر جلطات الدم بعد الجراحة، أو لديهم استبدال صمام القلب، أو نوبة قلبية، أو مخاطر الجلطة بشكل عام.


وتحتوي هذه الأطعمة على كمية جيدة من فيتامين "ك" الذي يعزّز تخثر الدم.


لكن، بحسب "ستادي فايندز"، يمكن لمن هو بحاجة إلى علاج لتسييل الدم العمل مع الطبيب ليساعده على مراقبة متوسط الوقت الذي يستغرقه دم الشخص للتجلط.


وبإمكان الطبيب توفير الاستشارة المناسبة لتنويع النظام الغذائي وزيادة الخضروات المناسبة، وضبط جرعة الدواء، أو تجربة أطعمة جديدة.


ففيتامين "ك" لا يزال عنصراً غذائياً هاماً، ولا ينبغي استبعاده، حتى لو كان الشخص يستخدم علاجاً مخفّفاً الدم.


وفيتامين "ك" عنصر غذائي قابل للذوبان في الدهون، ما يعني أن تناول الأطعمة التي تحتوي عليه مع الأطعمة الغنية بالدهون يساعد على تعزيز امتصاصه. على سبيل المثال، تناول سلطة الملفوف مع رشة من الجبن وصلصة زيت الزيتون يزيد من استفادة الجسم من السلطة.

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